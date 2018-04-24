Maliye Bakanı: " 16 Yılda Milletimizin Refahını Arttırdık" 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulu'nda gündemdışı söz alan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Yalım, emeklilikte yaşa takılanlar için seçimden sonra bir kez düzenleme yapılacağını, emekli maaşlarının da asgari ücrete getirileceğini, emeklilere iki kere ikramiye verileceğini ifade etymişti. Söz alan Maliye Bakanı, Yalım'ın vaatlerinin gerçekci olmadığını öne sürerek, "Anladığım kadarıyla bu ülkede değil, başka bir ülkede yaşıyor. Gitmiş öyle bir fotoğraf bulmuş ki benim anladığım fotoğraftaki Türk aile değil.Ülkenin gerçeklerini görmeyen, kulakları duymayan, AK Parti'nin 16 yıldır yaptığı hizmetleri görmeyen bir siyasetle karşı karşıyayız." ifadesini kullanan Ağbal, "16 yıldır emekililerin, çalışanların, milletimizin refahını biz artırdık. Kürsüde salladığınız fotoğrafın ne olduğunu bilmeyecek kadar olaylardan uzaksınız. Merak etmeyin, vatandaş zaten sizin söylediklerinize inanmıyor, inandırcılığınız yok." dedi

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