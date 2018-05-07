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Malatya'da Yük Trenleri Çarpıştı! 2 Makinist Yaralı

Malatya'da tren kazası! iki yük treni çarpıştı, kazada iki makinist yaralandı. Demir yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

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Malatya'da Yük Trenleri Çarpıştı! 2 Makinist Yaralı

Malatya'da tren kazası! iki yük treni çarpıştı, kazada iki makinist yaralandı. Demir yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 16:49
Malatya'da Yük Trenleri Çarpıştı! 2 Makinist Yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, yük treni, önünde giden aynı firmaya ait başka bir yük treniyle çarpıştı. Boş vagonların devrildiği kazada, 2 makinistin yaralandığı öğrenildi.

Kaza öğle saatlerinde Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Hekimhan'dan Sivas'a giden bir firmaya ait yük treni, aynı yönde ilerleyen, aynı firmanın başka yük trenine arkadan çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle boş vagonlar raydan çıkarak devrilirken, lokomotiflerde hasar meydana geldi. 2 Makinist yaralandı.

Makinistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ulaşıma kapanan demir yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

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