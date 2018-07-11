Mahkumlara Af İçin Flaş Gelişme: İşte Kritik Tarih !

Twitter üzerinde çok sayıda kullanıcı tarafından takip edilen ve Ankara kulislerinde konuşulan gelişmeleri aylar önce söyleyen Ankara Kuşu adlı kullanıcı, mahkumlara af konusunda bir soruya yanıt verdi.

Melih Gökçek ile son günlerde girdiği tartışmalarla da tanınan Ankara Kuşu, taşerona kadro, bedelli askerlik gibi meseleler henüz gündeme gelmemiş iken bunları söylemişti. Kuş, yaptığı son paylaşımında mahkumlara af konusuna değindi.

Bir kullanıcının " Af Noldu kuş sen dahil herkez susuyor." şeklinde yönlendirdiği soruya Ankara Kuşu şu şekilde yanıt verdi:

"Ekimden önce çok fazla bir hareket olacağını düşünmüyorum af ve ceza indirimi konusunda. Ama ekimden sonra olumlu gelişmeler yaşanabilir."

SON AÇIKLAMA

Seçim sürecinde Cumhur ittifakının üyesi MHP'nin lideri Bahçeli, sık sık kader mahkumlarına af gelmesi gerektiğini syöleyerek AK Parti'ye seslenmişlti. Bozdağ bu konu ile ilgili "Af şu anda gündemimiz de yok." ifadelerini kullandı.

Ancak Devlet Bahçeli'nin kader mahkumlarına af ile ilgili ısrarlarının devam ettiği biliniyor.

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