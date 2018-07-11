Mahkumlara Af İçin Flaş Gelişme: İşte Kritik Tarih !

Twitter üzerinde çok sayıda kullanıcı tarafından takip edilen ve Ankara kulislerinde konuşulan gelişmeleri aylar önce söyleyen Ankara Kuşu adlı kullanıcı, mahkumlara af konusunda bir soruya yanıt verdi.
Melih Gökçek ile son günlerde girdiği tartışmalarla da tanınan Ankara Kuşu, taşerona kadro, bedelli askerlik gibi meseleler henüz gündeme gelmemiş iken bunları söylemişti. Kuş, yaptığı son paylaşımında mahkumlara af konusuna değindi.
Bir kullanıcının " Af Noldu kuş sen dahil herkez susuyor." şeklinde yönlendirdiği soruya Ankara Kuşu şu şekilde yanıt verdi:
"Ekimden önce çok fazla bir hareket olacağını düşünmüyorum af ve ceza indirimi konusunda. Ama ekimden sonra olumlu gelişmeler yaşanabilir."
SON AÇIKLAMA
Seçim sürecinde Cumhur ittifakının üyesi MHP'nin lideri Bahçeli, sık sık kader mahkumlarına af gelmesi gerektiğini syöleyerek AK Parti'ye seslenmişlti. Bozdağ bu konu ile ilgili "Af şu anda gündemimiz de yok." ifadelerini kullandı.
Ancak Devlet Bahçeli'nin kader mahkumlarına af ile ilgili ısrarlarının devam ettiği biliniyor.
Siz de aşağıdaki yorum kısmından mahkumlara af konusunda görüş ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKIARA
Ya neden çıkmıyor bu af ne olursunuz çıkartın içerde eşim var 3 çocuğum var 18 aydır yatıyor icerde dahada 6 buçuk yılı var ne olursunuz çıkarın affı küçük bebegm var öteki çocuklarım küçük oğlum 3 de babasız büyüyorlar onlar sordukça cevap bulamıyorum artık çaresiz kaldım babamızı ne olursunuz bırakın bir kereliğine affı getirin
Af istiyoruz 3 tane mahkumum var cezaevinde eşim kaynim ve kardeşim lütfen artık af çıksın 10 senedir yatıyor eşim lütfen af ciksin
lütfen af istiyoruz.size güveniyoruz.umutla bekliyoruz.
Bence af çıkmalı
Ya neden çıkmıyor bu af ne olursunuz çıkartın içerde eşim var 3 çocuğum var 18 aydır yatıyor icerde dahada 6 buçuk yılı var ne olursunuz çıkarın affı küçük bebegm var öteki çocuklarım küçük oğlum 3 de babasız büyüyorlar onlar sordukça cevap bulamıyorum artık çaresiz kaldım babamızı ne olursunuz bırakın bir kereliğine affı getirin
Lütfen çıkarın artık bu afi çocuklarımızla mağdur kaldık eşim suçsuz yere yatıyor Herkes Fetö'cü Hakim ve Savcıların Yargıladığı insanların Masum ve Günahsız olduklarını Bildikleri Halde CezaEvinde Kader Mahkumları Bulunması Adaletsizliktir.
Ne ekimi Allah için biran önce çıksın onca insan bekliyor daha ne kadar uzayacak bu konu devlet büyüklerim çıkarın affı artık ne olursunuz
ciksin artik bu af yoruldum insanlarin kahrindan 20gunluktu oglum suan 5yasinda Allah rizàsi icin verin affi basbakim elini ayani opuyum ver affi