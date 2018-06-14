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Mahkeme'den Yüz Binlerce Araç Sürücüsünü İlgilendiren Karar

Yüzde 10 tolerans limitiyle 99 kilometre hız sınırı bulunan yolda 101 kilometre hızıyla yakalanan Avukat Murat Çetin , 235 liralık cezanın iptali için dava açtı.

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Mahkeme'den Yüz Binlerce Araç Sürücüsünü İlgilendiren Karar

Yüzde 10 tolerans limitiyle 99 kilometre hız sınırı bulunan yolda 101 kilometre hızıyla yakalanan Avukat Murat Çetin , 235 liralık cezanın iptali için dava açtı.

14 Haziran 2018 Perşembe 13:54
Mahkeme'den Yüz Binlerce Araç Sürücüsünü İlgilendiren Karar

Yüzde 10 tolerans limitiyle 99 kilometre hız sınırı bulunan yolda 101 kilometre hızıyla yakalanan Avukat Murat Çetin , 235 liralık cezanın iptali için dava açtı. Mahkeme, limit aşımı olan 2 kilometrenin sürücü tarafından hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar düşük olduğunu gerekçe göstererek trafik cezasının iptaline karar verdi.

Hız limiti 90 kilometre, yüzde 10 yasal tolerans payıyla 99 kilometre olan Isparta Yalvaç karayolunda 5 Ocak'ta 101 kilometre hız ile radara yakalanan Avukat Murat Çelik, kendisine 235 lira ceza kesilmesi üzerine Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak cezanın haksız olduğunu belirterek iptalini istedi. Dilekçesinde, kendisine ceza kesilen bölgede yasal hiz limitinin 90 km, yüzde 10 yasal tolerans ile 99 km. olduğunu, kendisinin de 101 km hız ile giderken radara yakalandığın söyleyen Çelik, 2 km. limit aşımının makul sayılması gerektiğini savundu. Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği'nde 30 Mayıs 2018 tarihinde görülen davada, mahkeme Çelik'in 235 liralık cezasını iptal etti. Davacının radara yakalandığı bölgede hız limitinin yasal toleransla birlikte 99 olduğu, ceza alan avukatın 101 km. ile radara yakalandığı bu hızın göstergede fark edilemeyecek kadar düşük bir değer olduğı belirtildi. 2 km. hata payının hava ve çevre koşulları göz önüne alındığı takdirde makul sayılabileceği belirtildi.

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Son Güncelleme: 14.06.2018 14:11
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