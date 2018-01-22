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Mahkemeden Flaş Karar: Artık O İsmi Kullanamayacak

İstanbul 1. Sınai ve Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi'nden flaş karar: Bu karar doğrultusunda Atatürk'e hakaret eden Masum Bayraktar, İsmailağa kelimesini bir daha kullanamayacak.

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Mahkemeden Flaş Karar: Artık O İsmi Kullanamayacak

İstanbul 1. Sınai ve Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi'nden flaş karar: Bu karar doğrultusunda Atatürk'e hakaret eden Masum Bayraktar, İsmailağa kelimesini bir daha kullanamayacak.

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:18
Mahkemeden Flaş Karar: Artık O İsmi Kullanamayacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e geçtiğimiz günlerde hakaret eden FM Tv'nin de (İsmailağa Medya AŞ) Masum Bayraktar’a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Mahkeme kararı ile Masum Bayraktar artık İsmailağa ismini kullanamayacak. Bayraktar bu adı kullanması durumunda 5 bin lira tazminat ödeyecek.

İstanbul 1. Sınai ve Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi’nin 17 Ocak tarihli kararında, özetle şunlar kaydedildi:

“Davalının davacıya ait markayı izinsiz olarak ve markasal olarak kullandığı subut bulunduğundan davalının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetinin tespitine, önlenmesine, durdurulmasına, davacı şirkete ait ticari unvanın ticaret unvanından İsmailağa ibaresinin kaldırılmasına, unvan terkini yönündeki karar kesinleştiğinde ticaret sicil müdürlüğüne bildirimde bulunulmasına, somut olaya uygun görülen 5 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak davacılara verilmesine, site içeriğinde keza TV yayını içeriğinde İsmailağa ibaresinin markasal olarak kullanıldığı subut bulmakla içeriklerin çıkartılmasına, mümkün olmadığı takdirde siteye erişimin engellenmesine karar verildi.”

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Masum BayraktarSon DakikaCübbeli Ahmet Hoca
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