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Mahir Ünal'dan Saadet Partisi Genel Başkanının Eleştirilerine Yanıt 'Değerlendirmeye Değer Görmüyorum'

 AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal partisinin MYK toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Mahir Ünal'dan Saadet Partisi Genel Başkanının Eleştirilerine Yanıt 'Değerlendirmeye Değer Görmüyorum'

 AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal partisinin MYK toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 22:10
Mahir Ünal'dan Saadet Partisi Genel Başkanının Eleştirilerine Yanıt 'Değerlendirmeye Değer Görmüyorum'

 AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal partisinin MYK toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  

Uyum yasalarıyla ilgili 13 Nisan'da Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında bir toplantı yapıldığını söyleyen Ünal, 19 Nisan'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir toplantı yapılacağını, daha sonra çalışmaların TBMM'ye gelerek sürecin başlayacağını söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hükümete yönelik sözleri hatırlatılan Ünal , "Bunları değerlendirmeye değer görmüyorum. Bu yapılan değerlendirmeler daha çok bir spekülasyon oluşturmak ve yeni tartışma alanı oluşturmak ve bunlar üzerinden de siyasal bir konum oluşturmak üzere bu dil ve söylem görülüyor. Bunlar Temel Karamollaoğlu'nun kendi siyasi değerlendirmeleridir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun döviz kurlarıyla ilgili eleştirileri de hatırlatılan Ünal, Kılıçdaroğlu'nun yapıcı değil yıkıcı bir muhalefet çizgisinde olduğunu söyledi. 

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Saadet PartisiSaadet Partisi Genel Başkanı
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