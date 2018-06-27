Mahir Ünal'dan CHP Liderine : Dokuzuncu Yenilgisini Aldı Ama Hala...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim sonuçlarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı'nın 9 kez girdiği seçimlerde, 9 mağlubiyet aldığını hatırlatan Mahir Ünal, CHP Genel Başkanının demokrasiye saygı duymasını ve tek adamlıktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden ve burada konuşan Ünal, "Biz bir aileyiz. Mahalle başkanından sandık müşahidine, kadın kollarından gençlik kollarına, ilçe başkanından il başkanına, belediye başkanına, milletvekiline varıncaya kadar hepimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın neferleriyiz. Bizim işimiz gücümüz bu aziz milleti ayağa kaldırmaktır. Biz, önce baskılara, yasaklara direndik. Mücadele ettik, sabrettik, dua ettik ve Allah 2002'de bu aziz milletin iradesini iktidara taşıdı. Önce direndik iktidar olduk, iktidarla beraber 16 yılda bu neferler adeta Türkiye'yi diriltti. Dirildik. Şimdi inşallah şahlanma ve yükselme dönemi başlıyor." ifadelerini kullandı.

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren ve Demokrasi çağrısında bulunan AK Parti sözcüsü, "Biz seçimden önce 'CHP sandığa saygı duysun, demokrasiye saygı duysun, seçimlere saygı duysun' dedik. 'Kemal Kılıçdaroğlu 9. yenilgisini alacak, buna hazır olsun' dedik. Ne yaptı? Dokuzuncu yenilgisini aldı ama 'ben yenilmedim' diyor. Şimdi yetmedi 'demokrasiye, milletin iradesine saygı duymuyorum, bu milletin seçtiği cumhurbaşkanını tebrik etmem, seçmen diken suladı' diyor. Seçmenin iradesine böyle bir hakaret yapılır mı?" şeklinde konuştu.

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