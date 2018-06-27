Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Mahir Ünal'dan CHP Liderine : Dokuzuncu Yenilgisini Aldı Ama Hala...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim sonuçlarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini eleştirdi.

banner396

Mahir Ünal'dan CHP Liderine : Dokuzuncu Yenilgisini Aldı Ama Hala...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim sonuçlarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini eleştirdi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 23:02
Mahir Ünal'dan CHP Liderine : Dokuzuncu Yenilgisini Aldı Ama Hala...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim sonuçlarına ilişkin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı'nın 9 kez girdiği seçimlerde, 9 mağlubiyet aldığını hatırlatan Mahir Ünal, CHP Genel Başkanının demokrasiye saygı duymasını ve tek adamlıktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden ve burada konuşan Ünal, "Biz bir aileyiz. Mahalle başkanından sandık müşahidine, kadın kollarından gençlik kollarına, ilçe başkanından il başkanına, belediye başkanına, milletvekiline varıncaya kadar hepimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın neferleriyiz. Bizim işimiz gücümüz bu aziz milleti ayağa kaldırmaktır. Biz, önce baskılara, yasaklara direndik. Mücadele ettik, sabrettik, dua ettik ve Allah 2002'de bu aziz milletin iradesini iktidara taşıdı. Önce direndik iktidar olduk, iktidarla beraber 16 yılda bu neferler adeta Türkiye'yi diriltti. Dirildik. Şimdi inşallah şahlanma ve yükselme dönemi başlıyor." ifadelerini kullandı.

CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren ve Demokrasi çağrısında bulunan AK Parti sözcüsü, "Biz seçimden önce 'CHP sandığa saygı duysun, demokrasiye saygı duysun, seçimlere saygı duysun' dedik. 'Kemal Kılıçdaroğlu 9. yenilgisini alacak, buna hazır olsun' dedik. Ne yaptı? Dokuzuncu yenilgisini aldı ama 'ben yenilmedim' diyor. Şimdi yetmedi 'demokrasiye, milletin iradesine saygı duymuyorum, bu milletin seçtiği cumhurbaşkanını tebrik etmem, seçmen diken suladı' diyor. Seçmenin iradesine böyle bir hakaret yapılır mı?" şeklinde konuştu.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ChpMahir ÜnalChp Ve Ak Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri ve Mersin Adliyesi CTE Personel Alımı Sonuçlarını Açıkladı
Kayseri ve Mersin Adliyesi CTE Personel Alımı Sonuçlarını Açıkladı
Kilis Adliyesi CTE Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sonuçları
Kilis Adliyesi CTE Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Sonuçları
DEAŞ'in Türkiye Sorumlusu Olduğu Öne Sürülen Ebu Hanzala Hakkında Karar Verildi !
DEAŞ'in Türkiye Sorumlusu Olduğu Öne Sürülen Ebu Hanzala Hakkında Karar Verildi !

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim