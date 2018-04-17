Mahir Ünal'dan CHP Genel Başkanına 'Kasetçilik Böyle Bir Şey'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup toplantısında AK Parti'ye yönelik sarf ettiği sözlere yanıt verdi.

Mahir Ünal, "Biz bu işgalcilerle savaşırken sen ve arkadaşların 'elinizde delil mi var' diyerek bu hain yapının medya kuruluşları önünde canlı kalkan görevi görüyordunuz. Sen 15 Temmuz gecesi FETÖ'cülerin nezaretinde havaalanından kontrollü bir şekilde kaçtın ve belediye başkanının evinde oturma eylemi yaparak iktidar hayalleri kurdun. Nihayet sandıkta yenemediğini darbeciler başarıyordu. Ama umduğun gibi olmadı. Biz iç temizliğimizi, 15 Temmuz'dan üç yıl önce tamamladık, sen ve arkadaşların 17/25 Aralık'tan sonra FETÖ'nün kayığına bindiniz, 'delil var mı delil' diye bağırıyordunuz. Zaten 15 Temmuz'a da inanmadınız. Sizin için ne FETÖ ne PYD bir terör örgütü değil deliliniz olmadığı için. Yani kısaca biz bu yapının bir suç örgütü olduğu ortaya çıktığı gün savaşmaya başladık, siz kol kola girdiniz." dedi.

CHP Liderinin 2014 yılında bir tv programında yaptığı açıklamayı da hatırlatan Ünal: "2014'te bir TV programında '20 yıl önce ceberut devlet anlayışının dindarlara uyguladığı baskı ortamında dini grup görünümlü bu yapı kendini gizlemiştir' mealinde yaptığımız analizi kırpıp servis yapıyorsun. Kasetle gelmek, kasetçilik böyle bir şey." dedi.