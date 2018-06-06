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Mahir Ünal: CHP'nin Kandil'e Başlayan Operasyondan Haberi Yok

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan CHP'ye sert yanıt. Ünal : "Kandil'e Mart ayından bu yana ordumuz ilerliyor, CHP'nin haberi yok..."

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Mahir Ünal: CHP'nin Kandil'e Başlayan Operasyondan Haberi Yok

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan CHP'ye sert yanıt. Ünal : "Kandil'e Mart ayından bu yana ordumuz ilerliyor, CHP'nin haberi yok..."

06 Haziran 2018 Çarşamba 16:11
Mahir Ünal: CHP'nin Kandil'e Başlayan Operasyondan Haberi Yok

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kandil'e doğru ordunun ilerlediğini, CHP'lilerin Kandil'e neden operasyon yapıldığını sorduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde AK Parti ve hükümetin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan AK Parti sözcüsü, Kandil'e yönelik operasyonunun Mart ayında başladığını , CHP'nin bundan haberi olmadığını söyledi.

Ünal: Şimdi Kandil'e doğru ordumuz ilerliyor. CHP'liler 'Seçime 16 gün kala Kandil'e niye operasyon yapıyorsunuz?' diyorlar, adamın Kandil'e mart ayında başlayan operasyondan haberi yok."Biz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nı halledince hemen nereye döndük? Irak'a döndük. Çünkü terör kaynağında kurutmak için. Şimdi Afrin'e gidersin ana muhalefet 'Afrin'e' girme der. Kandil'e yönelirsin 'Bu bir seçim yatırımı' der. 'Amerika'dan bir yetkili beni aradı' diyor bana 'Sizinkiler bu FETÖ ile ilgili iade talebini yapmadılar. Biz de diyoruz ki gelin evrakları inceleyelim. Bu kadar açık ve samimiyiz. Evrakları incelemeye iki CHP'li gidiyor.

Daha evrakları incelemeye gittiği gün CHP Grup Başkanvekili açıklama yapıyor 'Evraklar Sayın İnce ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu doğrular nitelikte. 'Siz kiminle berabersiniz. Allah aşkına bunlara ülke emanet edilir mi?" Yeri geldiğinde terör örgütü FETÖ ile yeri geldiğinde PKK ile yeri geldiğinde kim olduğu belli olmayan bir Amerikalı ile aynı düşünen insanlara ülkenin nasıl teslim edileceğini soran Ünal, kızgınlıklar ve kırgınlıkların olabileceğine işaret ederek, "Türkiye söz konusu olduğunda biz kişisel düşünemeyiz" dedi.

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Son Güncelleme: 06.06.2018 16:15
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