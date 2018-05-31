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Mahalleli Çığlıklara Koştu: 8 Yaşındaki Kızı Evine Götürüp...

İstanbul'da meydana gelen feci olayda 8 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp eve götüren ve ona cinsel istismarda bulunduğu belirtilen kişi mahallelinin büyük tepkisine neden oldu.

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Mahalleli Çığlıklara Koştu: 8 Yaşındaki Kızı Evine Götürüp...

İstanbul'da meydana gelen feci olayda 8 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp eve götüren ve ona cinsel istismarda bulunduğu belirtilen kişi mahallelinin büyük tepkisine neden oldu.

31 Mayıs 2018 Perşembe 19:59
Mahalleli Çığlıklara Koştu: 8 Yaşındaki Kızı Evine Götürüp...

İstanbul'da korkunç bir olay yaşandı. Sultanbeyli'de küçük bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişinin evini mahalleli bastı. Çevik kuvvet ekipleri mahalleliyi güçlükle sakinleştirirken kaçan şahıs Ankara'da polis tarafından kıskıvrak şekilde yakalandı.

Edinilen son dakika bilgilerine göre, Sultanbeyli'de yaşamakta olan 8 yaşındaki R.G isimli kız çocuğu, akşam saatlerinde bir marketler zincirine alışveriş yapmaya gitti. Alışveriş yaptıktan sonra marketin müdürü 'evine götüreyim' diyerek küçük kızı, aynı sokakta bulunan kendi evine doğru götürdü.

Eve geç gelen R.G.. başından geçen bu durumu annesine anlattı. Durum karşısında şok yaşayan küçük kızın annesi B. Ü'nün evini taşlamaya başladı. Sesi duyan mahalleli evin önünde toplandı ve tacizciye tepki göstermeye başladı. Bölgedeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine kısa süre içinde bölgeye intikal eden polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, çocuk ve ailesinin eşyaları kamyona konularak güvenli bir adrese taşındı. Öte yandan şahsın evinin önünde çevik kuvvet ekipleri mahalleliyi sakinleştirmek için uzun uğraşlar verdi.

Yaşanan feci olayla ilgili soruşturma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyeti ekipleri, kullandığı aracın plakasını takip ederek kaçan zanlıyı Ankara'da ele yakalayarak gözaltına aldı.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakiaHaberSultanbeyliTacizCinsel Istismar
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