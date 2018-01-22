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Mahalle Muhtarı Şubat Ayı Maaşını Afrin Harekatı için TSK'ya Bağışladı

Düzce'nin Akçokoca ilçesi'ne bağlı Uğurlu köylü muhtarı İrfan Zobar, bir aylık muhtar maaşını Afrin operasyonuna katılan askerlere bağışladığını açıkladı.

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Mahalle Muhtarı Şubat Ayı Maaşını Afrin Harekatı için TSK'ya Bağışladı

Düzce'nin Akçokoca ilçesi'ne bağlı Uğurlu köylü muhtarı İrfan Zobar, bir aylık muhtar maaşını Afrin operasyonuna katılan askerlere bağışladığını açıkladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:39
Mahalle Muhtarı Şubat Ayı Maaşını Afrin Harekatı için TSK'ya Bağışladı

Mahalle Muhtarı Şubat Ayı Maaşını Afrin Harekatı için TSK'ya Bağışladı

Düzce'nin Akçokoca ilçesi'ne bağlı Uğurlu köylü muhtarı İrfan Zobar, bir aylık muhtar maaşını Afrin operasyonuna katılan askerlere bağışladığını açıkladı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde muhtarlık yaptığı öğrenilen İrfan Zobar isimli vatandaş, Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Afrin operasyonuna katılan askerlere bir aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Akçakoca Kaymakamlığına bir dilekçe ile başvuru yapan Zobar, şubat ayı maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışladığını bildirdi.

Zobar, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye-Afrin bölgesine başlatmış bulunduğu Zeytin Dalı Huzur Operasyonuna katkı amacı ile almakta olduğum Akçakoca Uğurlu köyü muhtarlığı huzur hakkı Şubat ayı maaşımı Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

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Son Güncelleme: 22.01.2018 12:45
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