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Maden ocağında göçük!

Zonguldak'ın merkeze bağlı Elvanpazarcık beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte 1 maden işçisi yaşamını yitirdi.

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Maden ocağında göçük!

Zonguldak'ın merkeze bağlı Elvanpazarcık beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte 1 maden işçisi yaşamını yitirdi.

21 Eylül 2018 Cuma 12:07
Maden ocağında göçük!

Zonguldak'ın merkeze bağlı Elvanpazarcık beldesinde kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte 1 maden işçisi yaşamını yitirdi.

Göçük, saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Elvanpazarcık Beldesi'nde bulunan kaçak ocakta meydana geldi. Ormanlık alanda ruhsatsız işletildiği iddia edilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Maden işçisi Erol Sabah, göçük nedeniyle kömür ve taş yığınlarının altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma sevk edildi. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Sabah'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ormanlık alandan taşınarak yolda bekleyen ambulansa koyulan Sabah'ın cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ocak önünde bekleyen kişiler, görüntü alan gazetecilere saldırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Son Güncelleme: 21.09.2018 12:24
Anahtar Kelimeler:
maden ocağında göçük
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