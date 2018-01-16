Lisenin Okul Müdürü Kız Öğrenciye Tacizden Açığa Alındı

Son dakika haberi Diyarbakır'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Silvan ilçesinde, lise müdürü M.D. isimli kişi kız öğrencisi 17 yaşındaki R.K. isimki kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hacı Reşat Balyiyen Anadolu Lisesi okulunun Müdürü olan M.D., iddiaya göre, kız öğrencisi R.K.'ye telefonla sözlü ve mesajla cinsel tacizde bulundu.
Şikayet üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü M.D.açığa alındı.
Kpsscafe.com.tr | Ankara