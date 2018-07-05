Lise Öğrencisi Helin'in Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet

Yetkin 'Tasarlayarak çocuğu kasten öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Msustafa Yetgin'i otomobille cinayetin işlendiği yere götüren tutuksuz yargılanan sanık Halis Can Dağarslan ise beraat etti.

İstanbul Pendik Güzeyalı Tren İstasyonu yakınındaki Bağdat Caddesi'ne 13 Ekim'de arkadaşının otomobiliyle gelen 21 yaşındaki Mustafa Yetkin, Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan üç lise öğrencisinin önünü kesmiş, 17 yaşındaki Helin Palandöken, Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül'e ateş etmişti. Yıldız ve Morsümbül yaralanmış, Palandöken ise hayatını kaybetmişti.

Yetgin polisten kaçarak saklandığı Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bileklerini keserek intihar etmek üzereyken silahıyla birlikte yakalanmıştı.