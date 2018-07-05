Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Lise Öğrencisi Helin'in Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet

İstanbul Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mustafa Yetgin isimli şahıs ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

banner396

Lise Öğrencisi Helin'in Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet

İstanbul Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mustafa Yetgin isimli şahıs ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 18:15
Lise Öğrencisi Helin'in Katiline Ağırlaştırılmış Müebbet

Yetkin 'Tasarlayarak çocuğu kasten öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Msustafa Yetgin'i otomobille cinayetin işlendiği yere götüren tutuksuz yargılanan sanık Halis Can Dağarslan ise beraat etti.

İstanbul Pendik Güzeyalı Tren İstasyonu yakınındaki Bağdat Caddesi'ne 13 Ekim'de arkadaşının otomobiliyle gelen 21 yaşındaki Mustafa Yetkin, Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan üç lise öğrencisinin önünü kesmiş, 17 yaşındaki Helin Palandöken, Cemil Yıldız ve Deniz Morsümbül'e ateş etmişti. Yıldız ve Morsümbül yaralanmış, Palandöken ise hayatını kaybetmişti.

Yetgin polisten kaçarak saklandığı Pendik İstanbul Ticaret Odası Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bileklerini keserek intihar etmek üzereyken silahıyla birlikte yakalanmıştı. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
HelinHelin Palandöken
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! Diyarbakır'dan Kahreden Haber!
Son Dakika! Diyarbakır'dan Kahreden Haber!
Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması
Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması
Bursa Eski Valisi'nin Kefaletle Tahliyesine İtiraz Edildi
Bursa Eski Valisi'nin Kefaletle Tahliyesine İtiraz Edildi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim