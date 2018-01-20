Lise Mezunu Polis Alımı (PMYO) Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında İçişleri Bakanlığı tarafından bir karar yayımlandı ve Polis Meslek Yüksek,okulları Giriş Yönetmeliğinde bazı değişikliklerin yapıldığı bildirildi.

20 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarka yürürlüğe giren PMYO giriş yönetmeliğindeki değişiklik şu şekilde;

MADDE 1 – 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

“m) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan mülakat sınavı komisyonu, birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürü veya Polis Akademisi Başkan Yardımcısının başkanlığında, iki şube müdürü seviyesindeki emniyet müdürü, Polis Akademisinde görevli bir öğretim elemanı ve Polis Akademisinde görevli veya Emniyet Teşkilatına bağlı birimler ile farklı kamu kurumlarından Polis Akademisinin talep edeceği psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olan bir kişi ile Bakanlığın belirleyeceği bir personelden oluşur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

POMEM Yönetmeliği de Değişti

Öte yandan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan bir diğer kararda, POMEM'lere polis alımı yönetmeliğinde bazı değişikliklerin yapıldığı bildirildi. İlgili habere gitmek için TIKLAYIN

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