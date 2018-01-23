Lise Mezunu Askerlik Şartsız Uzman Erbaş (JÖH) Alımında Flaş Gelişme

Uzman erbaş alımında ikinci aşamaya kalanlar için flaş gelişme!

Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı için 2017 yılı sonunda başvurular alınmış ve başvuru sonuçları Kasım ayı sonunda adaylara duyurulmuştu. Uzman erbaş alımında askerlik şartının kaldırılması ve yaş şartının esnetilmesi ile JÖH alımına yoğun şekilde başvuru olmuştu. Başvuruların yüz binden fazla olması nedeniyle adayların tümü tek seferde mülakata çağrılmadı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada adaylardan bazılarının mülakatlara daha sonra çağrılacağı açıklandı. Bu açıklamanın ardından adaylar uzman erbaş alımında sonraki döneme kalan adayların mülakata ne zaman çağrılacağını araştırmaya başladı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan duyuruda adaylara şu bilgilendirme yapılmıştı:

"2017-10 YILI SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ TEMİNİ BAŞVURU SONUÇLARI DUYURU METNİ

1. 2017-10 YAPILACAK OLAN SÖZLEŞMELİ UZMAN ERBAŞ SEÇME SINAVLARINA ÖN BAŞVURUNUZ ALINMIŞTIR.

2. SINAVA MÜRACAAT EDEN ADAY SAYISININ YOĞUNLUĞU NEDENİYLE ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YAPILACAK OLAN SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILMADINIZ. BİR SONRAKİ SINAV DÖNEMİ İÇİN YAPILACAK OLAN DUYURUYU WWW.JANDARMA.GOV.TR ADRESİNDEN TAKİP EDEREK BELİRTİLECEK TARİH VE YERDE SINAV İÇİN HAZIR BULUNUNUZ."

Mülakatlar Gelecek Ay

Kpsscafe.com.tr olarak Jandarma Genel Komutanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre uzman erbaş alımı yeni dönem mülakat duyurusunun önümüzdeki günlerde gelmesi ve mülakatların da Şubat ayının ilk haftası itibariyle başlaması bekleniyor. Ancak adayların çok olması nedeniyle tarihin bir iki hafta sarkabileceği belirtildi. Ancak Şubat ayı bitmeden uzman erbaş alımı mülakatlarının yapılması bekleniyor.

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