Lise Mezunu Askerlik Şartsız JÖH Alımı Ne Zaman? İşte Başvuru Şartları

On binlerce aday, Jandarma Özel Harekat alımı için sabırsız şekilde bekliyor.

Geçtiğimiz yıl OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile başvuru şartları değiştirilen Jandarma Özel Harekat alımının 2018 yılında hangi aylarda yapılacağını araştırmaya başladı. Peki yeni dönem JÖH alımı ne zaman yapılacak? Jandamra özel harekat alımı başvuru şartları nasıl olacak? JÖH alım ilanına kimler başvurabilecek? 2017/10 JÖH alımında ikinci aşamaya kalan adaylar ne zaman mülakata çağrılacak? Detaylar Kpsscafe.com.tr farkıyla haberimizde..

JÖH Alımında İkinci Aşamaya Kalanlar

2017 yılının son aylarında yapılan Jandarma Özel Harekat alımı olmuş, ancak başvuruların fazla olması nedeniyle çok syaıda aday mülakata girememişti. Bu adayların daha sonraki dönemde mülakata çağrılacağı bildirildi. Ancak sonraya kalan adayların mülakata ne zaman alınacağı konusunda net bir tarih verilmedi. Kpsscafe.com.tr olarak edindiğimiz bilgilere göre JÖH alımında ikinci döneme kalan adayların Şubat ayının ilk haftasında mülakata alınacağı bilgisini aldık. Duyurunun bu hafta içinde yayımlanması bekleniyor. Duyuru yayımlandığı anda sizlerle paylaşacağız. Mülakatların 5 Şubat'ta başlayacağı belirtiliyor.

Yeni Dönem Alımı

Yeni dönem Jandarma uzman erbaş alımının ise, ikinci döneme kalan adayların mülakata girmesinin ardından yapılması bekleniyor. Ancak yeni alımın komando olarak yapılmayacağı, lojistik ve havacılık branşlarına yapılması bekleniyor. JÖH alımının ise Hazran-Temmuz döneminde yayımlanması bekleniyor.

JÖH Alımı Başvuru Şartları

# T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

# En az lise mezunu olmak,

# 01 Ocak 2017 itibariyle 02 Ocak 1990 [dahil] - 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğmuş olmak.

# Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2017 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (02 Ocak 1988 [dahil] - 01 Ocak 1998 [dahil] tarihleri arasında arasında doğanlar)

# Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak ve adli sicil kaydı olmamak,

# Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

# Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesi almış olmak.

# Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak.

İlan yayımlandığı anda haberdar olmak için;

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