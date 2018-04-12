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Lise Mezunu 9 Bin 753 Subay-Astsubay Alımı İçin Sınava 300 Bine Yakın Kişi Girdi

Milli Savunma Üniversitesi subay astsubay alımı için başvuru yapan aday sayısı açıklandı. 10 bine yakın asker alımı için 300 bine yakın aday sınava girdi.

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Lise Mezunu 9 Bin 753 Subay-Astsubay Alımı İçin Sınava 300 Bine Yakın Kişi Girdi

Milli Savunma Üniversitesi subay astsubay alımı için başvuru yapan aday sayısı açıklandı. 10 bine yakın asker alımı için 300 bine yakın aday sınava girdi.

12 Nisan 2018 Perşembe 14:59
Lise Mezunu 9 Bin 753 Subay-Astsubay Alımı İçin Sınava 300 Bine Yakın Kişi Girdi

Milli Savunma Üniversitesi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sayısal veriler de açıklandı.

Yüz binlerce aday Milii Savunma Üniversitesi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması için beklerken ÖSYM bugün bir açıklama yaptı ve sonuçları adayların erişimine açtı. 9753 subay ve astsubay alımı için düzenlenen yazılı sınava 300 bin 856 kişi başvuru yaptı. Bu sınava 293 bin 432 kişi girdi. Sınava giren bu kişilerden 183'ünün sınavı geçersiz sayıldı. Öte yandan 7.424 kişi de sınava girmedi.

MSÜ 9 BİN 753 SUBAY-ASTSUBAY ALIMI YAPACAK

Bu sınav ve YKS ile uygulama sınavlarının ardından Milli Savunma Üniversitesine toplamda 9 bin 753 subay ve astsubay alımı yapılacak.

Subay Astsubay Alımında Puanlar Kaça Kadar Düşer? Detaylar için TIKLAYIN

MSÜ Sonuçları Açıklandı-Peki Şimdi Ne Olacak? Tercihler ve Mülakatlar Ne Zaman? Detaylar için TIKLAYIN

2018 MSÜ Yazılı Sınav Sonucu için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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