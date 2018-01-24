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Libya'da Kâbus Gibi Bir Gün Daha! En az 27 Kişi Öldü

Libya'nın Bingazi şehrinde bomba yüklü araçlarla gerçekleştirildiği öğrenilen saldırılar sonucunda en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.  Libya'nın Bingazi şehrinde bir cami önünde 2 bomba yüklü araç infilak ettirildi.

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Libya'da Kâbus Gibi Bir Gün Daha! En az 27 Kişi Öldü

Libya'nın Bingazi şehrinde bomba yüklü araçlarla gerçekleştirildiği öğrenilen saldırılar sonucunda en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.  Libya'nın Bingazi şehrinde bir cami önünde 2 bomba yüklü araç infilak ettirildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:22
Libya'da Kâbus Gibi Bir Gün Daha! En az 27 Kişi Öldü

Libya'da Kâbus Gibi Bir Gün Daha! En az 27 Kişi Öldü

Libya'nın Bingazi şehrinde bomba yüklü araçlarla gerçekleştirildiği öğrenilen saldırılar sonucunda en az 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.  Libya'nın Bingazi şehrinde bir cami önünde 2 bomba yüklü araç infilak ettirildi. Korkunç saldırıda 27 kişinin hayatını kaybettiği en az 30 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan durumu ağır olanların sayısının oldukça fazla olduğu bildirildi. Libya'nın Bingazi şehri terör saldırılarıyla sarsılmaya devam ediyor. 

Bingazi'nin Selmani bölgesinde bir camiden ibadetten sonra çıkanların önünde bombalı araç infilak ettirildi, çok kısa bir süre sonra caminin diğer tarafında bulunan bir başka aracın infilak ettirildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden kişi sayısı 27 olarak açıklanırken, yetkililer ölü sayısının artabileceğini belirtiyor.

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Son Güncelleme: 24.01.2018 15:26
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LibyaLibya Bombalı SaldırıLibya Bombalı Saldırı Flaş
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