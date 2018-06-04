LGS Sınav Sorularını Sızdıran 3 Öğretmen Gözaltına Alındı!

TEOG yerine yapılan LGS sınavı sırasında whatsapp üzerinden sınav sorularını sızdırdığı öne sürülen 3 öğretmen Şişli, Pendik ve Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, ifadesi alınan öğretmenler daha sonra salıverildi. İstanbul'da Liseye Geçiş Sınavı sorularının fotoğraflarını çekerek başkalarına gönderdiği tespit edilen 3 öğretmen gözaltına alındı. Matematik, Sosyal ve Fen Bilgisi sorularını çekerek whatsapp üzerinden dağıtan öğretmenler, savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Milyona yakın öğrencinin katıldığı LGS'nin yapıldığı sırada sınav sorularının fotoğraflarını çekerek başkalarına gönderildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatmıştı.

Konuyla İlgili Yapılan açıklamada, "02.06.2018 günü yapılan Liselere Geçiş Sınavının bitmesine yakın sınava girmeyen bir öğrencinin kitapçığından görüntü almak suretiyle sınav sorularının paylaşılması ile ilgili C.Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak bugün 04.06.2018 tarihinde C.Başsavcılığımıza getirilen 3 öğretmen ile ilgili olarak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun gereğince ilgili kurumdan soruşturma izni alınacak olması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmayarak serbest bırakılmışlardır. Soruşturma kapsamında öğretmenlere ait cep telefonlarının üzerinde yapılan paylaşımlarla ilgili gerekli incelemenin yapılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden karar alınmış olup soruşturma geniş kapsamlı olarak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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