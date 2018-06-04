Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

LGS Sınav Sorularını Sızdıran 3 Öğretmen Gözaltına Alındı!

TEOG yerine yapılan LGS sınavı sırasında whatsapp üzerinden sınav sorularını sızdırdığı öne sürülen 3 öğretmen Şişli, Pendik ve Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı.

banner396

LGS Sınav Sorularını Sızdıran 3 Öğretmen Gözaltına Alındı!

TEOG yerine yapılan LGS sınavı sırasında whatsapp üzerinden sınav sorularını sızdırdığı öne sürülen 3 öğretmen Şişli, Pendik ve Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:31
LGS Sınav Sorularını Sızdıran 3 Öğretmen Gözaltına Alındı!

TEOG yerine yapılan LGS sınavı sırasında whatsapp üzerinden sınav sorularını sızdırdığı öne sürülen 3 öğretmen Şişli, Pendik ve Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, ifadesi alınan öğretmenler daha sonra salıverildi. İstanbul'da Liseye Geçiş Sınavı sorularının fotoğraflarını çekerek başkalarına gönderdiği tespit edilen 3 öğretmen gözaltına alındı. Matematik, Sosyal ve Fen Bilgisi sorularını çekerek whatsapp üzerinden dağıtan öğretmenler, savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Milyona yakın öğrencinin katıldığı LGS'nin yapıldığı sırada sınav sorularının fotoğraflarını çekerek başkalarına gönderildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatmıştı.

Konuyla İlgili Yapılan açıklamada, "02.06.2018 günü yapılan Liselere Geçiş Sınavının bitmesine yakın sınava girmeyen bir öğrencinin kitapçığından görüntü almak suretiyle sınav sorularının paylaşılması ile ilgili C.Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak bugün 04.06.2018 tarihinde C.Başsavcılığımıza getirilen 3 öğretmen ile ilgili olarak 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun gereğince ilgili kurumdan soruşturma izni alınacak olması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmayarak serbest bırakılmışlardır. Soruşturma kapsamında öğretmenlere ait cep telefonlarının üzerinde yapılan paylaşımlarla ilgili gerekli incelemenin yapılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden karar alınmış olup soruşturma geniş kapsamlı olarak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.06.2018 16:36
Anahtar Kelimeler:
LgsLGS Sınav SorularıSınav Sorularını Sızdıran
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika: Hükümetten Bayram Tatili, Emekli Maaşları ve İkramiye Açıklaması!
Son Dakika: Hükümetten Bayram Tatili, Emekli Maaşları ve İkramiye Açıklaması!
Kemal Kılıçdaroğlu: Ortadoğu'da Barış Sağlanacak
Kemal Kılıçdaroğlu: Ortadoğu'da Barış Sağlanacak
Çiftlik Bank Tosununun Eşi Tahliye Olduktan Sonra Kayboldu!
Çiftlik Bank Tosununun Eşi Tahliye Olduktan Sonra Kayboldu!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim