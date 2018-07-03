Leyla'nın Ölüm Sebebi Açıklandı! Gözaltı Var

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gün önce Ağrı'da kaybolan ve dün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla'nın ölümüne dair detaylı açıklamalarda bulundu. 18 günlük arama sonucunda 17.45 civarında derede cansız bedeni bulunan Minik Leyla'nın yapılan otopsi ve değerlendirmeleri neticesinde 8-10 gün kadar önce ölmüş olduğunu belirten Elban, ölüm sebebini 'Açlık' olarak açıkladı. Herhangi bir darp ya da yaralama izinin olmadığını belirten Vali Elban, bebeğin üzerindeki izlerin Güneş Yanığı olduğunu, taciz , tecavüz ibaresine rastlanılmadığını söyledi.
Elban, "18 günlük aramalar sonucunda dün 17.45 itibariyle derede cansız bedeni bulunmuştur. Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun yaklaşık 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Bulunduğu tarihten 2-3 gün önce de dereye bırakıldığı yönünde tespitler mevcut.
Ölüm nedeni çocuğun 8-10 gün aç bırakılması. Herhangi darp veya yaralanma izi mevcut değil. Bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Üzerinde görülen kırmızı izler güneş yanığı. Çocukla ilgili herhangi bir istismar veya tecavüz emaresi yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Cenaze sabah 5 itibariyle aileye teslim edildi, ve yavrumuzun cenazesi defnedildi. Başımız sağ olsun. Gözaltı var ancak şuan açıklıyamıyoruz" dedi.
Ağrı Valisi, ayrıca Leyla'nın ölümünde kaçırılma şüphesi olduğunu belirtti.
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istismar olmamasi sevidirici haber.annesine sabirlar diliyorum
Taciz yada tecavüz olmadığına inanmıyorum. Daha fazla tepki çekmemek için yanlış bilgi veriliyor. Neden dere yatağında çıplak bulunmuş ??!!
Kardeşim madem öyle bir durum var raporları görelim millete gösterin inanalım millet ayağa kalkmasın diye böyle bir haber sunduğunuzu nerden bilebilirim ki
Yalan. Açıktan ödül de elbiseler nerede çocuğun.Dereyede atmış deliller silinsin diye.İnşAllah belanı bulursun pis mahlukat.Bu arada bunlaro teşhir etsen utanacaklarımımı sanıyorsunuzz.Bunlar utanmayı bilseler o bebekleri öldüreceklerine yaptıkları için kendilerini öldürürler.
TECAVUZ OLMADIGI ACIKLAMASI YALAN. DEVLET KENDI ACZIYETINI HALKTAN GIZLEMEYE CALISIYOR. MADEM TECAVUZ YOK O ZAMAN KIM NE ICIN COCUGU 10 GUN BOYUNCA AC BIRAKSIN VE ACLIKTAN OLDURSUN. USTUNE USTLUK. 5 GUN BOYUNCA OLUYU BEKLETSIN VE ARDINDAN UYGUN ZAMANI KOLLAYIP DERE YATAGINA BIRAKSIN. SIZ COCUK MU KANDIRIYORSUNUZ. IDAM ISTIYORUZ. IDAM.