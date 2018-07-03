Leyla'nın Ölüm Sebebi Açıklandı! Gözaltı Var

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gün önce Ağrı'da kaybolan ve dün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla'nın ölümüne dair detaylı açıklamalarda bulundu. 18 günlük arama sonucunda 17.45 civarında derede cansız bedeni bulunan Minik Leyla'nın yapılan otopsi ve değerlendirmeleri neticesinde 8-10 gün kadar önce ölmüş olduğunu belirten Elban, ölüm sebebini 'Açlık' olarak açıkladı. Herhangi bir darp ya da yaralama izinin olmadığını belirten Vali Elban, bebeğin üzerindeki izlerin Güneş Yanığı olduğunu, taciz , tecavüz ibaresine rastlanılmadığını söyledi.

Elban, "18 günlük aramalar sonucunda dün 17.45 itibariyle derede cansız bedeni bulunmuştur. Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun yaklaşık 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Bulunduğu tarihten 2-3 gün önce de dereye bırakıldığı yönünde tespitler mevcut.

Ölüm nedeni çocuğun 8-10 gün aç bırakılması. Herhangi darp veya yaralanma izi mevcut değil. Bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Üzerinde görülen kırmızı izler güneş yanığı. Çocukla ilgili herhangi bir istismar veya tecavüz emaresi yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Cenaze sabah 5 itibariyle aileye teslim edildi, ve yavrumuzun cenazesi defnedildi. Başımız sağ olsun. Gözaltı var ancak şuan açıklıyamıyoruz" dedi.

Ağrı Valisi, ayrıca Leyla'nın ölümünde kaçırılma şüphesi olduğunu belirtti.

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