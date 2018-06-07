KYK'dan Burs Açıklaması Geldi! Öğrenciler Dikkat!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Burs-Öğrenim Kredisi almakta olan YÖKSİS bilgilerinde pasif öğrenci olarak görünen öğrencilerin ödemleerinin Haziran ayı itibariyle durdurulduğunu, bu durumdaki öğrencilerin okullarına müracaat ederek, durumlarını aktif öğrenci olarak güncelletmeleri gerektiği bildirildi. KYK'dan yapılan resmi bilgilendirmede konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi :

Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi almakta olup YÖKSİS bilgilerinde "pasif öğrenci" olarak görüntülenmekte olanların ödemeleri haziran ayı itibarıyla durdurulmuştur. Bu durumda bulunanların üniversitelerinin öğrenci işleri ile görüşerek öğrenim durumlarını aktif öğrenci olarak güncelletmeleri gerekmektedir. Güncelleme işleminin ardından normal öğrenim süresi devam etmekte olan öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaksızın sistem üzerinden kontrol edilerek ödemeleri önümüzdeki ay yeniden açılacaktır."

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