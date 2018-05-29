KYK Büro Personeli, Psikolog, Diyetisten ve Şoför Alımı Sonuçları Hakkında Duyuru

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK memur alımı başvuru sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu resmi internet sayfası aracılığıyla yapılan son dakika açıklamasında sözleşmeli büro persoeli, diyetisyen, ğsikolog ve şoför alımı başvuru sonuçlarının da açıklanacağına yer verildi.

Önceki gün KYK yurt yönetim personeli alımında mülakata girmeye hak kazananların sonuçları yayımlandı.

Büro personeli, diyetisyen, psikolog ve şoför alımı başvuru sonuçları hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz Büro Personeli, Şoför, Diyetisyen ve Psikolog alımı sonuçları KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle açıklanacaktır.

Başvuru sistemine yüklenen belge kontrolünün tamamlanmasını müteakip sonuçlar yurtkur.gsb.gov.tr adresinde açıklanacaktır."

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