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Kuzey Irak'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Son dakika haberi... Kuzey Irak'taki Duhok yakınlarında bulunan Türk askeri kampını basan protestocular araçları ateşe verdi.

Kuzey Irak'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Son dakika haberi... Kuzey Irak'taki Duhok yakınlarında bulunan Türk askeri kampını basan protestocular araçları ateşe verdi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:00
Kuzey Irak'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Son dakika haberi... Kuzey Irak'taki Duhok yakınlarında bulunan Türk askeri kampını basan protestocular araçları ateşe verdi.
 

Kuzey Irak'taki Duhok yakınlarında bulunan bulunan Türk askeri kampını basan protestocular araçları ateşe verdi.

Protestocuların, Türk askerlerinin hava saldırılarına karşı zarar verdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde yer alan üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde saldırı gerçekleşti. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır." ifadelerine yer verildi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.01.2019 21:18
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