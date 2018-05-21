Kütahya'da Otobüs Devrildi! 1 Ölü, 16 Yaralı

İstanbul-Kütahya seferini yapmakta olan otobüs, bir fabrikanın istimnat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi feci şekilde ölürken, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Sülayman Dönmez'in idaresindeki Kütahyalılar firmasına ait 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir karayolunun 8. kilometresinde şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre sürüklenen otobüs, yol kenarındaki bir fabrikanın istinat duvarına çarparak durdu. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekibi gönderildi. Otobüste sıkışan yolcular, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının da durumunun ağır olduğı bildirildi.

Otobüsün İstanbul'dan Kütahya Simav'a sefer yaptığı öğrenildi.

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