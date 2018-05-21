Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kütahya'da Otobüs Devrildi! 1 Ölü, 16 Yaralı

İstanbul-Kütahya seferini yapmakta olan otobüs, bir fabrikanın istimnat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi feci şekilde ölürken, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi.

banner396

Kütahya'da Otobüs Devrildi! 1 Ölü, 16 Yaralı

İstanbul-Kütahya seferini yapmakta olan otobüs, bir fabrikanın istimnat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi feci şekilde ölürken, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 09:29
Kütahya'da Otobüs Devrildi! 1 Ölü, 16 Yaralı

İstanbul-Kütahya seferini yapmakta olan otobüs, bir fabrikanın istimnat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi feci şekilde ölürken, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Sülayman Dönmez'in idaresindeki Kütahyalılar firmasına ait 43 KT 666 plakalı yolcu otobüsü, Kütahya-Eskişehir karayolunun 8. kilometresinde şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre sürüklenen otobüs, yol kenarındaki bir fabrikanın istinat duvarına çarparak durdu. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekibi gönderildi. Otobüste sıkışan yolcular, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının da durumunun ağır olduğı bildirildi.

Otobüsün İstanbul'dan Kütahya Simav'a sefer yaptığı öğrenildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 21.05.2018 09:40
Anahtar Kelimeler:
KütahyaKütahya OtobüsOtobüs Devrildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altan Tan HDP'den İstifa Ederek Saadet Partisine Geçti
Altan Tan HDP'den İstifa Ederek Saadet Partisine Geçti
Kızlarını Kaçıran Evli Adamı Bulup Sokak Ortasında Böyle İntikam Aldılar
Kızlarını Kaçıran Evli Adamı Bulup Sokak Ortasında Böyle İntikam Aldılar
TESK Genel Başkanı Palandöken : Benzine Teşvik Getirilmeli
TESK Genel Başkanı Palandöken : Benzine Teşvik Getirilmeli

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim