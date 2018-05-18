Kütahya Toki Kura Çekilişi Sonuçları Belli Oldu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaptırılan 294 adet 4 ve 5'inci etap konutlarına başvuru yapanlar için kura çekilişi yapıldı.

Altıntaş Belediyesi Düğün salonunda noter huzurunda yapılan kura çekilişini kaymakam Musa Kasım Çelik ve Belediye Başkanı Karabulut izledi. Konutlar 345 liradan başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 peşinat ve 180, 216, 240 ay vade seçenekleriyle satışa sunuldu. Çekilişe katılanlardan bir vatandaş, "3 yıl önce katıldık, bu sene kurada çıktı. İki kişiyiz, yaşlandık. Burası yakın diye istedik. Yazıldık Allah nasip etti bugüne çıktı, kendimiz oturacağız" ifadelerini kullandı.

Altıntaş Belediye Başkanı Karabulut, ilçede TOKİ'nin yaptığı konut sayısının 1140'a ulaştığını söyleyerek, "2007 yılında ilk dönemimizde 96 konut yapmıştık. Daha sonra 2009 yılında 160 tane konut yaptık Toplu konut idaresi ile. 2014 yılında halkın talebi üzerine 3 üncü etapların ilanına çıktık. Bizim hazırladığımız arsalar yetersiz olunca 4 üncü sonra 5 inci etapların arsasını oluşturduk. Toplamda bu yıl içerisinde tamamlanmış konut sayısı 820 oldu. Öncekilerle birlikte ilçemizde Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı konut sayısı bin 140'a ulaştı. İki, üç ay önce yaptığımız çekiliş ile 512 konutun sahiplerini belirlemiştik. Bayram öncesi anahtarları teslim edeceğiz. Bugünde 4 ve 5'inci toplu konutlarımızın çekilişini yapıyoruz. 294 tane konut kurasını çekilecek, fakat vazgeçenler oldu. Şu anda 238 vatandaşımızın ev kurasını çekiyoruz." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA