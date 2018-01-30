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Kütahya Tavşanlı'da El Yapımı Patlayıcılar Bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis uygulama noktasına yakın bir bölgede toprağa gömülü durumda çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş EYP tespit etti.

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Kütahya Tavşanlı'da El Yapımı Patlayıcılar Bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis uygulama noktasına yakın bir bölgede toprağa gömülü durumda çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş EYP tespit etti.

30 Ocak 2018 Salı 18:43
Kütahya Tavşanlı'da El Yapımı Patlayıcılar Bulundu
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Kütahya Tavşanlı'da El Yapımı Patlayıcılar Bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis uygulama noktasına yakın bir bölgede toprağa gömülü durumda çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş EYP tespit etti.  Elde edilen bilgilere göre, Tavşanlı-Kütahya karayolunun Şahmelek mevkisinde mantar toplayan bir vatandaş, bazı kısımları dışarıda olan cisimler gördü ve durumu jandarma ekiplerine bildirdi. 

Polis uygulama noktasına 500 metre mesafedeki mevkiye gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 10 santimetre derinliğe gömülmüş, naylona sarılı halde 3 cisim buldu ve bulundukları yerden çıkardı. Bomba uzmanı tarafından yapılan incelemede , cisimlerin çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş patlamaya hazır EYP olduğu belirlendi. Terör amaçlı hazırlanan ve uygulama noktasına yerleştirilen patlayıcılar incelenmek üzere jandarma kriminale gönderildi.

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