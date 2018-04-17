Kütahya'da 78 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kütahya Simav Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 78 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Kütahya'nın Simav ilçesinde 78 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Beyceköy'deki Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda kalan bazı öğrenciler öğle yemeğinden sonra karın ağrısı ve bulantı şikayetleri yaşamaya başladı. Okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardım talep etti. Rahatsızlanan 78 öğrenci, 112 Acil Servis ekpileri tarafından Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Liseli öğrencilerin okulda öğle yemeğinde çıkan patlıcan musakka, pilav, ezo gelin çorbası ve höşmerim tatlısı yedikleri öğrenildi.

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