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'Kürtler Öldürülüyor' İddialarına Bekir Bozdağ'dan Sert Cevap

Afrin'deki teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son günlerde 'Kürtler Öldürülüyor' iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddialara sert cevap Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi.

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'Kürtler Öldürülüyor' İddialarına Bekir Bozdağ'dan Sert Cevap

Afrin'deki teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili son günlerde 'Kürtler Öldürülüyor' iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddialara sert cevap Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 12:43
'Kürtler Öldürülüyor' İddialarına Bekir Bozdağ'dan Sert Cevap
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'Kürtler Öldürülüyor' iddialarına Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan sert cevap geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açılış konuşmasını yaptı. Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, genel olarak Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatına değindi. "Bu harekatın hedefi Kürt kardeşlerimiz değildir" diyerek sözlerine başlayan Bekir Bozdağ, şu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"PKK terör örgütü ve Türkiye'nin aleyhine çalışan başkaca terör örgütleri ve uluslararası karanlık çevreler; 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' şeklinde haberler yapıyorlar, 'sivillere vuruyor' şeklinde haberler yapıyorlar. Bunların tamamı yalan haberlerdir. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir."

PYD/YPG'ye verdiği destek nedeniyle Amerika Birleşik Devletlerine yüklenen Bozda, "Beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları toplayın" ifadelerini kullandı. 

Operasyon Ne Kadar Devam Edecek?

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın gündeminde "Operasyon ne kadar sürecek?" sorusu da vardı. Türk askerinin bölgede kalıcı olmadığını ve operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından çekileceğini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Herkes bunu tartışıyor. Biz çok net söylüyoruz. 'Sınırlı olsun, süreli olsun' diyenlere de net söylüyoruz. Zaten bu harekat sınırlı bir harekat. Kapsamı belli bir harekat. Nedir? Kapsamı Afrin bölgesinin sınırları içerisindeki terör örgütleri ve teröristlerdir. Yani bu bölgedir. Ne kadar sürecek? O da bu bölgedeki terör örgütleri ve son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede huzur ve güven ve istikrar sağlanıncaya kadar oradaki insanlar barışın ve hürriyetin tadını tadıncaya kadar, bu devam edecektir."

Bozdağ konuşmasını şu ifadelerle noktaladı:

"Türkiye, uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı, inancının, ahlakının, ordu geleneğinin kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır, onların kılına zarar gelmemesi için büyük bir dikkat, itina ve hassasiyet göstermektedir. Kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon sürdürülmektedir. Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl karı değildir."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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