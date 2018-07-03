Kurban Bayramı Hazırlıkları Başladı! Brezilya'dan Dana Getirildi

Panama Bandıralı 'Zein 1' isimli canlı hayvan gemisi, Brezilya'dan teslim aldığı 7 bin 840 dana ile Çelebi Bandırma Limanı'na demirledi.

Geminin limana yanaşmasıyla birlikte çevreye yayılan ağır koku şikayetlere yol açtı. Çelebi Bandırma Limanı'na Brezilya'dan Panama Bandıralı 163 metre uzunluğunda 1568 grostonluk 'Zein 1' isimli canlı hayvan geemisiyle 7 bin 740 baş dana getirildi. Gemiden kamyonlara alınan danalar, çeşitli illere sevk edilmeye başlandı. Canlı hayvan gemisinin limana demirlemesiyle birlikte çevreye yayılan ağır koku ise şikayete yol açtı.

Çelebi Bandırma Limanı'na son olarak aynı gemiyle 16 mart 2018 tarihinde yine Brezilya'dan 8 bin 300 baş dana getirilmişti.

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