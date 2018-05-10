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Kültür ve Turizm Bakanı: Döviz Olması Gerektiği Yerde Değil

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, son zamanlardaki döviz artışına dikkat çekerek, dövizin olması gerektiği yerde olmadığını söyledi.

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Kültür ve Turizm Bakanı: Döviz Olması Gerektiği Yerde Değil

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, son zamanlardaki döviz artışına dikkat çekerek, dövizin olması gerektiği yerde olmadığını söyledi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 21:51
Kültür ve Turizm Bakanı: Döviz Olması Gerektiği Yerde Değil

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, son zamanlardaki döviz artışına dikkat çekerek, dövizin olması gerektiği yerde olmadığını, reel şartların döviz fiyatlarıyla uyuşmadığını, birilerinin Türkiye'ye oyun oynamaya çalıştığını söyledi.Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Burada gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Türkiye 17-25 Aralık'tan başlayarak, hatta onun öncesinden başlayarak sürekli yönetim olarak köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık ile 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle Türkiye hep köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Bir takım ekonomik operasyonlarla köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Birkaç haftadır döviz yine hareketlendi, yukarıya doğru gidiyor. Döviz olması gereken yerde değil. Reel şartlar dolayısıyla böyle değil. Birileri Türkiye ekonomisinde oyun oynamaya çalıştığı için böyle oluyor." ifadelerini klullandı.

24 Haziran'daki seçimlere ilişkin de konuşan Kurtulmuş, "İnşallah milletin kararının böyle olacağından hiç şüphemiz yok. Ancak sizler tecrübeli bir teşkilatsınız. Hiçbir seçim masa başında kazanılmaz. Hiçbir seçim garanti değildir. Bunun için de çalışmak zorundayız." dedi.

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