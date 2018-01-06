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Küçük Öğrencilerin Korkulu Rüyası Sapık Sonunda Yakalandı

Adıyaman'da yaşı küçük öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu ve 9 ayrı şikayetten arandığı öğrenilen sapık kıskıvrak yakalandı. Adıyaman'da küçük kız ve erkek çocuklarına cinsel tacizde bulunan ve hakkında 9 ayrı şikayet bulunduğu öğrenilen sapık yakalandı.

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Küçük Öğrencilerin Korkulu Rüyası Sapık Sonunda Yakalandı

Adıyaman'da yaşı küçük öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu ve 9 ayrı şikayetten arandığı öğrenilen sapık kıskıvrak yakalandı. Adıyaman'da küçük kız ve erkek çocuklarına cinsel tacizde bulunan ve hakkında 9 ayrı şikayet bulunduğu öğrenilen sapık yakalandı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 18:05
Küçük Öğrencilerin Korkulu Rüyası Sapık Sonunda Yakalandı

Küçük Öğrencilerin Korkulu Rüyası Sapık Sonunda Yakalandı

Adıyaman'da yaşı küçük öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu ve 9 ayrı şikayetten arandığı öğrenilen sapık kıskıvrak yakalandı. Adıyaman'da küçük kız ve erkek çocuklarına cinsel tacizde bulunan ve hakkında 9 ayrı şikayet bulunduğu öğrenilen sapık yakalandı.

2017'de Adıyaman merkezdeki okulların çevrelerinde dolaşan ve okuldan çıkan öğrencileri taciz ettiği öğrenilen sapık uzun bir çalışmanın ardından yakalandı.

1 sene içerisinde hakkında 9 ayrı ailenin şikayette bulunduğu sapığın yakalanması için Adıyaman emniyetinde özel bir ekip kurulduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çok sayıda güvenlik kamerasından elde edilen görüntüleri titizlikle inceledi. Çalışmalar sonucunda şahsın fırıncılık yapan M.R.G. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, ilkokul ve lise öğrencisi çocukların korkulu rüyası haline gelen sapığı yakalayarak gözaltına alındı. Asayiş Şube müdürlüğünde ifadesi alınan şahıs daha sonra adli makamlara teslim edildi. 

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Son Güncelleme: 06.01.2018 18:08
Anahtar Kelimeler:
öğrencilerin Korkulu RüyasıSapık YakalandıAdıyaman Sapık
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