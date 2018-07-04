Küçük Leyla'nın Kuzeninden Şok Eden Açıklamalar! Ateş Püskürdü

Ağrı'da, dedesine bayram ziyareti için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki minik Leyla'nın ölümüyle ilgili maruz kaldığı söylenen küçük kızın kuzeni Mehmet Aydemir, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, konuya dair savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir'in amcasının çocuğu olan Mehmet Aydemir, internetteki bazı sitelerde kendisiyle ilgili 'Leyla'nın katili amcası çıktı, tutuklanarak cezaevine gönderildi' şeklinde haberler yayımlandığını hatırlatarak, ilgili iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Aydemir, "Bizim yüreğimiz yanıyor, canımız yanıyor. Yavrumuz gitti, sosyal medya üzerinden 'Amcayı yakalayıp cezaevine aldılar' gibi haberlerle canımızı acıtıyorlar. Biz buradayız, hiçbir yere gitmedik. Fotomontaj yaparak bizi karalamalarına gerek yok, biz buradayız, emniyette burada.Leyla benim yeğenimdir, yüreğim yanıyor. Şu an konuşamıyorum, 3 gündür uyumadık. Herkes şokta, Türkiye değil dünyanın birçok ülkesinden telefon açarak üzüntülerini dile getiren insanlar var. Ben kalkıp da bu tür çamurları bana atanları Allah'a havale ediyorum.Sosyal medyada bu şekilde yaparak insanları zor durumda bırakmak zorunda değilsiniz. Allah rızası için paylaşımlarınızı kaldırın. Üzülüyoruz, kalkıp da öz yeğenini öldürmek, böyle bir şey var mı? Emniyete bildireceğiz, konuya ilişkin Leyla'nın babasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Kim ne diyorsa desin, hepsi asılsızdır" dedi.

Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir ise Leyla kaybolduktan sonra yapılan tüm arama çalışmalarının sonuçsuz kaldığını vurgulayarak, aramalara katılan, destek çıkan tüm insanlara teşekkürlerini iletti. Yusuf Aydemir, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Bütün Türkiye Leyla'yı takip etti. Bizi o kadar insan aradı ki hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Çok insan ağladı, hala da ağlıyorlar, onlara sonsuz teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ederim, o da bizden daha fazla üzüldü. Leyla öldü başka Leyla'lar, Eylül'ler ölmesin. Temennimiz o, Leyla geri gelmez, başkaları ölmesin." dedi.

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