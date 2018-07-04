Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Küçük Leyla'nın Kuzeninden Şok Eden Açıklamalar! Ateş Püskürdü

Ağrı'da, dedesine bayram ziyareti için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki minik Leyla'nın ölümüyle ilgili maruz kaldığı söylenen küçük kızın kuzeni Mehmet Aydemir, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, konuya dair savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.  

banner396

Küçük Leyla'nın Kuzeninden Şok Eden Açıklamalar! Ateş Püskürdü

Ağrı'da, dedesine bayram ziyareti için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki minik Leyla'nın ölümüyle ilgili maruz kaldığı söylenen küçük kızın kuzeni Mehmet Aydemir, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, konuya dair savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.  

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:43
Küçük Leyla'nın Kuzeninden Şok Eden Açıklamalar! Ateş Püskürdü

Ağrı'da, dedesine bayram ziyareti için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki minik Leyla'nın ölümüyle ilgili maruz kaldığı söylenen küçük kızın kuzeni Mehmet Aydemir, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, konuya dair savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

 Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir'in amcasının çocuğu olan Mehmet Aydemir, internetteki bazı sitelerde kendisiyle ilgili 'Leyla'nın katili amcası çıktı, tutuklanarak cezaevine gönderildi' şeklinde haberler yayımlandığını hatırlatarak, ilgili iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Aydemir, "Bizim yüreğimiz yanıyor, canımız yanıyor. Yavrumuz gitti, sosyal medya üzerinden 'Amcayı yakalayıp cezaevine aldılar' gibi haberlerle canımızı acıtıyorlar. Biz buradayız, hiçbir yere gitmedik. Fotomontaj yaparak bizi karalamalarına gerek yok, biz buradayız, emniyette burada.Leyla benim yeğenimdir, yüreğim yanıyor. Şu an konuşamıyorum, 3 gündür uyumadık. Herkes şokta, Türkiye değil dünyanın birçok ülkesinden telefon açarak üzüntülerini dile getiren insanlar var. Ben kalkıp da bu tür çamurları bana atanları Allah'a havale ediyorum.Sosyal medyada bu şekilde yaparak insanları zor durumda bırakmak zorunda değilsiniz. Allah rızası için paylaşımlarınızı kaldırın. Üzülüyoruz, kalkıp da öz yeğenini öldürmek, böyle bir şey var mı? Emniyete bildireceğiz, konuya ilişkin Leyla'nın babasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Kim ne diyorsa desin, hepsi asılsızdır" dedi.

Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir ise Leyla kaybolduktan sonra yapılan tüm arama çalışmalarının sonuçsuz kaldığını vurgulayarak, aramalara katılan, destek çıkan tüm insanlara teşekkürlerini iletti. Yusuf Aydemir, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Bütün Türkiye Leyla'yı takip etti. Bizi o kadar insan aradı ki hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Çok insan ağladı, hala da ağlıyorlar, onlara sonsuz teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ederim, o da bizden daha fazla üzüldü. Leyla öldü başka Leyla'lar, Eylül'ler ölmesin. Temennimiz o, Leyla geri gelmez, başkaları ölmesin." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.07.2018 13:23
Anahtar Kelimeler:
LeylaLeyla AydemirLeyla Aydemir Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Bin Ladin 2 saat önce

Reis sizden daha mı fazla üzülmüş(!) Jdjskskdkdlsl

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bugün Açıklama Geldi! İttifak Sona Erdi
Bugün Açıklama Geldi! İttifak Sona Erdi
Son Dakika! Küçük Leyla'nın Ölümüyle İlgili Gözaltına Alınan Kadın Serbest
Son Dakika! Küçük Leyla'nın Ölümüyle İlgili Gözaltına Alınan Kadın Serbest
Tekirdağ'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim