Küçük Kızı 'Evine Götüreyim' Diyerek Kandırdı! Mahalleli Sesleri Duyunca Evi Bastı

İstanbul Sultanbeyli'de akşam saatlerinde bir markete giderek alışveriş yapan 8 yaşındaki kız çocuğunu 'Gel seni evine götüreyim' diyerek aynı sokaktaki evine götüren ve burada cinsel istismarda bulunan şahıs mahallelinin durumu fark etmesiyle yakalandı.

Şüpheli mahkeme ifadesinde, "Ben kendi iş yerime gelirken başka bir yere broşür almaya gitmiştim. Kendi mağazama geldim. Yanıma bir eleman alarak dışarı broşür dağıtmaya çıktım. Onu sağ tarafa gönderdim, ben de evime doğru gittim. Motoru eve bırakarak üstümü değiştirdim, tekrar dışarı çıktım. Broşür dağıttıktan sonra karşıdan bir çocuklu anne geldi. ‘Sen mi yaptın?’ dedi, ‘Anlamadım’ dedim. ‘Ben kocama söylerim, gerekirse evini yakacak’ dedi. Cevap vermedim. Daha sonra mağaza istikametinde mağaza müdürümü gördüm, broşürleri diğer elemana vererek geri döndüm. Müdürlerle depoya indik, depoda bana iş verildi. Onunla uğraşırken sesler geldi, personelim beni arayarak çocuğu taciz ettiğimi söyleyerek, ‘Burayı basmışlar’ dedi. Ben de müdürü arayarak izah ettim. Eşim beni aradı, ‘Çocuğum çok hasta memleketteyim, yarın hastaneye götüreceğim’ dedi. Ben de o psikolojiyle otoyoldan aktarma yapa yapa memleketime gittim. Emniyette iki ifadem var. İlkinde baskı altındaydım" ifadelerini kullandı.

Hakimin 'Madem baskı altındaydın nasıl bu şekilde detaylı ifade verdin' sorusuna, "Memurlar elini tutup öptüğümü söylediler. Ben de bir an önce kurtulayım diye ilk ifadeyi verdim. Beni bıraksınlar diye tamam dedim" şeklinde yanıt verdi. Söz konusu sapık mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KPSSCAFE - ANKARA