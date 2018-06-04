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Küçük Kıza Tecavüz Ettiği Öne Sürülen 20'den Fazla Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kan donduran olay. 17 yaşındaki kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğunu öğrendi.

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Küçük Kıza Tecavüz Ettiği Öne Sürülen 20'den Fazla Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kan donduran olay. 17 yaşındaki kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğunu öğrendi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 21:21
Küçük Kıza Tecavüz Ettiği Öne Sürülen 20'den Fazla Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kan donduran olay. 17 yaşındaki kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğunu öğrendi. Genç kıza tecavüz ettiği öne sürülen 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kandıra'da dehşete düşüren olay. Mide bulantısı ve karın ağrısıyla hastaneye giden kız çocuğunun yapılan tetkikler sonucu hamile olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine güvenlik güçleri E.A. 'nın ifadesine başvurdu. 17 yaşındaki E.A.,  ifadesinde daha önceden kendisine 20'den fazla kişinin tecavüz ettiğini söyledi.

Bu ifade üzerine harekete geçen ekipler, 20'den fazla kişiyi gözaltına aldı. 17 yaşındaki E.A. devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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