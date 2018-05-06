Küçük Erkek Çocuğu Kendisine Tecavüz Eden Kişiyi Öldürdü! Yargıtay'dan Flaş Karar!

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tecavüzüne uğradığı kişiyi silahla öldüren çocuğa, 'Kasten karalama sonucu ölüme sebep olma' suçundan verilen hapis cezasında uygulanan haksız tahrik indirimini az buldu ve 'Azami Düzeyde' indirim yapılması gerektiğine karar verdi.

Ankara'da kendisine tecavüz eden şahsı silahla öldüren erkek çocuk hakkında 'Adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada çocuğa 'Kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma' suçundan hapis cezası verdi.

Mahkeme çocuğun cezasında, haksız tahrik indirimini düzenleyerek 29. madde gereği en düşük seviyede indirim uyguladı. Karar temyiz edildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, çocuğa verilen cezayı fazla bularak yerel mahkeme kararını bozarak, en üst düzeyde indirim verilmesine hükmetti.

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