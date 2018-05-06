Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Küçük Erkek Çocuğu Kendisine Tecavüz Eden Kişiyi Öldürdü! Yargıtay'dan Flaş Karar! 

Ankara'da kendisine tecavüz eden sapığı tabancayla vurarak öldüren erkek çocuğuna verilen ceza Yargıtay tarafından fazla bulundu , mahkeme kararı iptal edildi.

banner396

Küçük Erkek Çocuğu Kendisine Tecavüz Eden Kişiyi Öldürdü! Yargıtay'dan Flaş Karar! 

Ankara'da kendisine tecavüz eden sapığı tabancayla vurarak öldüren erkek çocuğuna verilen ceza Yargıtay tarafından fazla bulundu , mahkeme kararı iptal edildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:35
Küçük Erkek Çocuğu Kendisine Tecavüz Eden Kişiyi Öldürdü! Yargıtay'dan Flaş Karar! 

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, tecavüzüne uğradığı kişiyi silahla öldüren çocuğa, 'Kasten karalama sonucu ölüme sebep olma' suçundan verilen hapis cezasında uygulanan haksız tahrik indirimini az buldu ve 'Azami Düzeyde' indirim yapılması gerektiğine karar verdi.

Ankara'da kendisine tecavüz eden şahsı silahla öldüren erkek çocuk hakkında 'Adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada çocuğa 'Kasten yaralama sonucu ölüme sebep olma' suçundan hapis cezası verdi. 

Mahkeme çocuğun cezasında, haksız tahrik indirimini düzenleyerek 29. madde gereği en düşük seviyede indirim uyguladı. Karar temyiz edildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, çocuğa verilen cezayı fazla bularak yerel mahkeme kararını bozarak, en üst düzeyde indirim verilmesine hükmetti. 

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve çok daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara Dehşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Mehmet 3 saat önce

Helal

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ankara'da Yine Sağanak! Ev ve İş Yerlerini Su Bastı!
Ankara'da Yine Sağanak! Ev ve İş Yerlerini Su Bastı!
Turistleri Taşıyan Otobüs Denizli'de Devrildi! 17 Kişi Yaralandı
Turistleri Taşıyan Otobüs Denizli'de Devrildi! 17 Kişi Yaralandı
PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımı için Dikkat Edilmesi Gerekenler! (Başvuru Tarihleri, Ücreti ve Daha Fazlası)
PTT KPSS'siz 5 Bin Personel Alımı için Dikkat Edilmesi Gerekenler! (Başvuru Tarihleri, Ücreti ve Daha Fazlası)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim