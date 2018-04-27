KTÜ'deki Öldüresiye Dayakla İlgili Flaş İddia 'Kızımı Taciz Etmişti'

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde darp edilen doktorun muayene ettiği 16 yaşındaki genç kızı taciz ettiği öne sürüldü. KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olada, Dr. M.B, 16 yaşıdnaki S.Ş isimli genç kızın amcasınınn oğlu tarafından darp edilmişti. Doktoru darp ettikten sonra gözaltına alınarak darp edilen Tanju Ş'nin ailesi, doktorun S.Ş isimli kızı taciz ettiğini öne sürdü. Anne Ebru Ş. "Kızım KTÜ Tıp Fakültesinde 4-5 aydır tedavi görüyor. Kan tahlili için 20 Nisan'da randevusu vardı ve o gün hastaneye gitti.

Öğleden sonra ben doktoruyla görüşmek üzere beklerken çocuğum beni aniden titreyerek çılgına dönmüş bir şekilde aradı ve ilk kez karşılaştığımız M.B. adlı doktor 16 yaşındaki kızımı dört duvar arasında hiç kimse yokken uygunsuzca muayeneye almış, uygunsuzca sorular sormuş, üzülerek, kınayarak söylüyorum tacizde bulunmaya kalkmış ve benim çocuğum apar topar hastaneyi terk etti. Beni, babasını, ağabeyi ve dayısını aradı ne yapacağını şaşırmış bir şekilde. Ben hastaneye gittim ve doktor bana panik olacağı yerde 'Bunu ne sen ispat edebilirsin ne de ben. Biz dört duvar arasındayız' diyerek cevap aldım. Ben çılgına döndüm. Tüm doktor, sağlıkçılara sesleniyorum. Sağlık Bakanlığına, tüm ilgili mercilere sesleniyorum. Tüm yetkililere soruyorum, bana bunun izahını, bunun açıklamasını lütfen birileri yapsın. Çılgına dönmüş çocuğum ve biz ailece ne yapacağımızı şaşırmış bir şekildeyiz. Ne darp edilmesi. 16 yaşındaki kız çocuğu asistan doktor tarafından uygunsuzca muayene edilmiş ve ağabeyi gururuna yediremeyip içeri alındı. Ağabeyimin oğlunun içeride yatma hakkı yok. Olay olduğu gün savcıya da ifademizi verdik, şikayetimizi yaptık. Biz ikinci kez savcının emri üzerine hastaneye gittik. 5 gün içinde ikinci kez darp deniliyor, böyle bir şey yok. Benim 16 yaşındaki çocuğum mağdur, içeride yatan ağabeyimin oğlu mağdur" dedi.

Tutuklanan Tanju Ş'nin annesi de oğlunun haksız yere tutuklandığını öne sürerek mağdur olan tarafın kendileri olduğunu söyledi.