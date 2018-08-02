kritik yaş sonrası önemli kararlar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı ve önemli karar aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık olarak 2,5 saat süren YAŞ toplantısında alınan kararlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

YAŞ toplantısına katılan isimler şöyle;Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın şunları aktardı:

30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general amiral bir üst rütbeye, 41 albay general amiralliğe yükseltilmiştir.

13 generalin görev süresi 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl uzatılmıştır. 12 general general amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. General amiral sayısı 244 olacaktır.

30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal Oramiralliğe, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Orgeneralliğe, Tümgeneral Kemal Yeni ve Sinan Yayla Korgeneralliğe, Tuğgeneral Levent Ergün, Mustafa Oğuz, Ahmet Ercan Çorbacı Tümgeneralliğe terfi ettirilmiştir.