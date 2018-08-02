Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kritik YAŞ sonrası önemli kararlar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı ve önemli karar aldı. YAŞ'ta alınan kararlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

banner396

Kritik YAŞ sonrası önemli kararlar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı ve önemli karar aldı. YAŞ'ta alınan kararlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:47
Kritik YAŞ sonrası önemli kararlar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk YAŞ (Yüksek Askeri Şura) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı ve önemli karar aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık olarak 2,5 saat süren YAŞ toplantısında alınan kararlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı.

YAŞ toplantısına katılan isimler şöyle;Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın şunları aktardı:

30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general amiral bir üst rütbeye, 41 albay general amiralliğe yükseltilmiştir.

13 generalin görev süresi 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl uzatılmıştır. 12 general general amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. General amiral sayısı 244 olacaktır.

30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal Oramiralliğe, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Orgeneralliğe, Tümgeneral Kemal Yeni ve Sinan Yayla Korgeneralliğe, Tuğgeneral Levent Ergün, Mustafa Oğuz, Ahmet Ercan Çorbacı Tümgeneralliğe terfi ettirilmiştir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.08.2018 20:14
Anahtar Kelimeler:
kritik yaş sonrası önemli kararlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her Vatandaşa Verilen T.C. Kimlik Numarasının Gizemi!..
Her Vatandaşa Verilen T.C. Kimlik Numarasının Gizemi!..
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var!..
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var!..
ABD'ye Rest Çekildi!...
ABD'ye Rest Çekildi!...

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim