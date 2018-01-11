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Kritik Toplantıdan Hemen Sonra Flaş 'Bitcoin' Uyarısı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi (FİK) toplantısı sonrasında Bitcoin konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

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Kritik Toplantıdan Hemen Sonra Flaş 'Bitcoin' Uyarısı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi (FİK) toplantısı sonrasında Bitcoin konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

11 Ocak 2018 Perşembe 21:58
Kritik Toplantıdan Hemen Sonra Flaş 'Bitcoin' Uyarısı

Kritik Toplantıdan Hemen Sonra Flaş 'Bitcoin' Uyarısı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi (FİK) toplantısı sonrasında Bitcoin konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

Son yılların en çok konuşulan konularından birisi haline gelen Bitcoin ile ilgili Hazine Müsteşarlığı'nın resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu.  Açıklamada, "Kripto paralar, en bilinen örneğiyle Bitcoin, piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi olumsuz özelliklere sahiptir.

Ayrıca kullanıcıların ve hizmet alınan firmaların operasyonel hatalarından ya da kötü niyetli kişilerin suistimallerinden kaynaklanan zararların, işlemlerin geri döndürülemez nitelikte olması nedeniyle düzeltilmesi veya iptal edilmesi mümkün değildir. Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük karlar vadeden oluşumlar şeklinde yapılanarak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir. Kripto para ihraç edecek girişimlerin başlangıç sermayesi elde etmeye dönük uygulamaları genellikle herhangi bir düzenleme ve gözetim kapsamında yapılmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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KritikKritik Toplantı
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