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Kritik Kanun Teklifi TBMM'de: "Bu Sayıyla Mümkün Değil"

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'de görüşülmeye başlandı.

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Kritik Kanun Teklifi TBMM'de: "Bu Sayıyla Mümkün Değil"

Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'de görüşülmeye başlandı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:11
Kritik Kanun Teklifi TBMM'de: "Bu Sayıyla Mümkün Değil"

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin, Genel Kurulun çalışma takvimine ile ilgili öneri kabul edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup önerisi, Danışma Kurulu toplanamadığından Genel Kurulun onayına sunuldu.

Bu öneride Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ilk sıraya alındı.

Genel Kurul, faaliyetlerini, bugün ve yarın tasarı bitene kadar devam edecek.

Öte yandan öneri, 8 ve 15 Mayıs Salı tarihlerinde sözlü soruların görüşülmemesini, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde de gündemdeki uluslararası anlaşmaların ele alınmasını kapsıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, öneriye göre iki ana bölümde görüşülmesi öngörülen tasarının 39 maddeden oluştuğunu açıkladı.

Görüşmelerine bugün başlanacak tasarının bugün ve yarın geç saatlere kadar bitmesini istediklerini söyleyen Turan, "Zamanın hakkını vermek, toplumun öncelikli meselelerini çözmek adına bu önergemizi vermiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, kanun ile ilgili çalışmaların, tüm taraflarıyla görüşülerek bu hale getirildiğinin altını çizdi.

Görüşmelerin nihayetinde niyetlerinin, üniversitelerin daha özgür, daha demokratik ve daha hızlı iş yapan kurumlar olarak hareket etmesi olduğunun altını çizen Turan şu ifadeleri kullandı:

"Bunu uluslararası örnekler incelenerek yaptık. Derdimiz üniversitelerimizin çok daha pratik iş yapacak bir zemine kavuşması. 100 bini aşan öğrenci sayısıyla çabuk karar vermek, idari yapının başarılı olması mümkün değil. Daha önce de bu bölünmeler yaşanmış ve başarılı örnekler ortaya çıkmıştır. İdeolojik yaklaşımları bir kenara bırakırsak farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. Biz akademik gelenek yürütülürken yeni vizyonlara kafa yoralım istiyoruz."

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Son DakikaTbmmüniversite Bölünmesi
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