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Kredi Kullanmak İsteyenler Dikkat! Müdahele Geliyor

Konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşların son zamanlarda artan faizlerden mağdur olduğu bilinen bir gerçek. Faizlerin aşağı çekilmesi için müdahele geliyor.

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Kredi Kullanmak İsteyenler Dikkat! Müdahele Geliyor

Konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşların son zamanlarda artan faizlerden mağdur olduğu bilinen bir gerçek. Faizlerin aşağı çekilmesi için müdahele geliyor.

24 Nisan 2018 Salı 13:17
Kredi Kullanmak İsteyenler Dikkat! Müdahele Geliyor

 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, konut sektöründe talebi baskılayan unsurlardan birisi olan yüksek konut kredisi faizlerine karşı yeni adımlar atılacağını söyledi.

TRT'de katıldığı yaında konut kredisi faizlerinin artışına dikkat çeken Bulut, müdaheleyle birlikte faizlerin yakın zamanda yüzde 1'in altına inebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla gerileyen konut kredisi faizleri dört aylık sürecin ardından tekrar yüzde 1'in üzerine çıkmıştı. Son bir senede gelişmiş ülke merkez bankalarının sıkı para politikası , Türkiye'ye de yansıdı. Konut kredisi faiz oranı mart ayı sonu itibariyle yüzde 1,23 ile Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Yıllık konut kredi faiz oranıysa yüzde 14,79 oranında gerçekleşti. Konut kredisi faiz oranı geçtiğimiz sene mart sonunda yüzde 11.06 oranındaydı.

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Anahtar Kelimeler:
KrediKonut Kredisi
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