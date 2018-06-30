Kredi Kartı Kullanıcıları Dikkat! Faiz Oranlarında Değişiklik Yapıldı

30 Haziran 2018 Cumartesi 10:30
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranında değişiklik yapıldığına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İlgili tebliğin 4'üncü maddesinde, Türk lirası cinsenden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 2.02 , yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 1,62 olarak değiştirildi.
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KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK
AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2018/4)
MADDE 1 – 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02’dir.
(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62’dir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52’dir.
(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,12’dir.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/7/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.
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Son Güncelleme: 30.06.2018 10:36