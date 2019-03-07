Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

KPSS Sorularının Kendisine Nasıl Verildiğini Anlattı

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 2010 KPSS davası sanıklarından eski öğretmen Hakan Meşhur’un “mahrem imam” olduğu belirtildi. O dönem ifadesinde, sorular çok kolay olduğu için karalama bile yapmadan çözebildiğini iddia eden Meşhur, ankesör soruşturmasında gözaltına alınınca itirafçı oldu. Meşhur, sınavdan iki gün önce soruların kendisine verildiğini anlattı.

KPSS Sorularının Kendisine Nasıl Verildiğini Anlattı

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 2010 KPSS davası sanıklarından eski öğretmen Hakan Meşhur’un “mahrem imam” olduğu belirtildi. O dönem ifadesinde, sorular çok kolay olduğu için karalama bile yapmadan çözebildiğini iddia eden Meşhur, ankesör soruşturmasında gözaltına alınınca itirafçı oldu. Meşhur, sınavdan iki gün önce soruların kendisine verildiğini anlattı.

07 Mart 2019 Perşembe 23:08
KPSS Sorularının Kendisine Nasıl Verildiğini Anlattı

FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 2010 KPSS davası sanıklarından eski öğretmen Hakan Meşhur’un “mahrem imam” olduğu belirtildi. O dönem ifadesinde, sorular çok kolay olduğu için karalama bile yapmadan çözebildiğini iddia eden Meşhur, ankesör soruşturmasında gözaltına alınınca itirafçı oldu. Meşhur, sınavdan iki gün önce soruların kendisine verildiğini anlattı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, soruşturma sürecinde gözaltına alınan Meşhur, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü mezunu olduğunu belirten Meşhur, kopya skandalının yaşandığı 2010 KPSS sınavından 94 puan alarak Van’da matematik öğretmeni olarak Abdurrahman Gazi Anadolu Lisesi’ne atandığını kaydetti. 2010 KPSS kopya soruşturmasında gözaltına alındığını, bir süre tutuklu kaldıktan sonra 26 Mayıs 2016’da serbest bırakıldığını belirten Meşhur, “Serdar” kod adını kullandığını kaydetti.

2010 KPSS sınavından sadece iki gün önce örgüt adına kiralanan eve çağrıldığını belirten Meşhur, Ahmet Çelikkafa ve Fatih Mert isimli kişilerin gözetiminde eğitim bilimleri sınav sorularını ve cevapları aldığını itiraf etti. Meşhur, “Bu soruları vermeden önce bana yemin ettirdiler ve kimseye vermememi ve kimseye bahsetmememi söylediler. Eğitim bilimleri 120 sorudan oluşuyordu. Girmiş olduğum sınavda birebir aynısı çıktı. Eğitim kısmı sınavı iptal edildi. Ben bu sınavı kazanmıştım. 31 Ekim 2010’da sınav tekrarlandı. Bu sınavda sorular verilmedi. Tamamen kendi bilgim ve becerimle Türkiye 479. olarak sınavı kazandım ve Milli Eğitim’e öğretmen olarak atamam yapıldı. Bu soruşturmada tutuklandım” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 07.03.2019 23:11
Anahtar Kelimeler:
kpss sorularının kendisine verildiğini anlattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye'nin Bütün İllerini Kapsayan Dev Operasyon! binlerce Kişi Yakalandı!
Türkiye'nin Bütün İllerini Kapsayan Dev Operasyon! binlerce Kişi Yakalandı!
PTT'de İlanı Bekleyenler! PTT'de Flaş Gelişme!
PTT'de İlanı Bekleyenler! PTT'de Flaş Gelişme!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim