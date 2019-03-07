KPSS Sorularının Kendisine Nasıl Verildiğini Anlattı

’FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 2010 KPSS davası sanıklarından eski öğretmen Hakan Meşhur’un “mahrem imam” olduğu belirtildi. O dönem ifadesinde, sorular çok kolay olduğu için karalama bile yapmadan çözebildiğini iddia eden Meşhur, ankesör soruşturmasında gözaltına alınınca itirafçı oldu. Meşhur, sınavdan iki gün önce soruların kendisine verildiğini anlattı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, soruşturma sürecinde gözaltına alınan Meşhur, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümü mezunu olduğunu belirten Meşhur, kopya skandalının yaşandığı 2010 KPSS sınavından 94 puan alarak Van’da matematik öğretmeni olarak Abdurrahman Gazi Anadolu Lisesi’ne atandığını kaydetti. 2010 KPSS kopya soruşturmasında gözaltına alındığını, bir süre tutuklu kaldıktan sonra 26 Mayıs 2016’da serbest bırakıldığını belirten Meşhur, “Serdar” kod adını kullandığını kaydetti.

2010 KPSS sınavından sadece iki gün önce örgüt adına kiralanan eve çağrıldığını belirten Meşhur, Ahmet Çelikkafa ve Fatih Mert isimli kişilerin gözetiminde eğitim bilimleri sınav sorularını ve cevapları aldığını itiraf etti. Meşhur, “Bu soruları vermeden önce bana yemin ettirdiler ve kimseye vermememi ve kimseye bahsetmememi söylediler. Eğitim bilimleri 120 sorudan oluşuyordu. Girmiş olduğum sınavda birebir aynısı çıktı. Eğitim kısmı sınavı iptal edildi. Ben bu sınavı kazanmıştım. 31 Ekim 2010’da sınav tekrarlandı. Bu sınavda sorular verilmedi. Tamamen kendi bilgim ve becerimle Türkiye 479. olarak sınavı kazandım ve Milli Eğitim’e öğretmen olarak atamam yapıldı. Bu soruşturmada tutuklandım” dedi.

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