KPSS Şartı Aranmıyor! Türk Kızılayına Çok Sayıda Personel Alınacak!

Türk Kızılayı KPSS Şartı aranmaksızın çok sayıda personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Kızılay'ın bir çok pozisyon için alım yapacağı duyuruldu.

Türk Kızılayı'nda istihdam edilmek istenenler için iş imkanı oluştu. Habertürk'te yer alan habere göre, Türkiye'nin en önemli sağlık ve yardım kuruluşu olan Kızılay'ın Kurumsal İletişim Uzmanı, Koruma Programı Personeli, Arapça Çevirmen, Vaka Çalışanı, İzleme ve Değerlendirme Görevlisi, Raporlama Veri Uzmanı, Satınalma Uzmanı, Mali İşler Uzmanı , Çağrı Merkezi Temsilcisi, Psikolog, Doktor, Grafik Tasarım Uzmanı gibi pozisyonlar için personel alacağı belirtildi. Türk Kızılayı'nın personel alımları için basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Türk Kızılayı resmi sitesinde personel alımlarına ilişkin şu bilgilendirme yapıldı :

TÜRK KIZILAYI’NDA İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Direktörlüğü tüm fonksiyonları ile; penceresi dünyaya açık, yenilikçi, yaratıcılığı ve kaliteyi destekleyici faaliyetler yürüterek, tüm çalışanlarının mutlu olacağı bir ortam yaratıp, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak çalışanlarına kurumsal aidiyet duygusunu kazandırmaktadır. Bu sayede çalışanlarını etkin bir kaynak olarak organize edip kuruluşa katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

Kızılay'da çalışmak için gerekli bilgileri, iş ilanlarını görmek ve iş başvurularını yapmak için kariyer sitemiz kizilaykariyer.com 'u kullanabilirsiniz.

“İş Başvuruları sadece www.kizilaykariyer.com adresinden bireysel olarak yapılmaktadır. Bunun dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.”

KPSSCAFE - ANKARA