Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

KPSS Şartı Aranmıyor! Türk Kızılayına Çok Sayıda Personel Alınacak!

Türk Kızılayı KPSS Şartı aranmaksızın çok sayıda personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Kızılay'ın bir çok pozisyon için alım yapacağı duyuruldu.

banner396

KPSS Şartı Aranmıyor! Türk Kızılayına Çok Sayıda Personel Alınacak!

Türk Kızılayı KPSS Şartı aranmaksızın çok sayıda personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Kızılay'ın bir çok pozisyon için alım yapacağı duyuruldu.

07 Haziran 2018 Perşembe 16:58
KPSS Şartı Aranmıyor! Türk Kızılayına Çok Sayıda Personel Alınacak!

Türk Kızılayı KPSS Şartı aranmaksızın çok sayıda personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Kızılay'ın bir çok pozisyon için alım yapacağı duyuruldu.

Türk Kızılayı'nda istihdam edilmek istenenler için iş imkanı oluştu. Habertürk'te yer alan habere göre, Türkiye'nin en önemli sağlık ve yardım kuruluşu olan Kızılay'ın Kurumsal İletişim Uzmanı, Koruma Programı Personeli, Arapça Çevirmen, Vaka Çalışanı, İzleme ve Değerlendirme Görevlisi, Raporlama Veri Uzmanı, Satınalma Uzmanı, Mali İşler Uzmanı , Çağrı Merkezi Temsilcisi, Psikolog, Doktor, Grafik Tasarım Uzmanı gibi pozisyonlar için personel alacağı belirtildi. Türk Kızılayı'nın personel alımları için basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. 

Türk Kızılayı resmi sitesinde personel alımlarına ilişkin şu bilgilendirme yapıldı :

TÜRK KIZILAYI’NDA İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Direktörlüğü tüm fonksiyonları ile; penceresi dünyaya açık, yenilikçi, yaratıcılığı ve kaliteyi destekleyici faaliyetler yürüterek, tüm çalışanlarının mutlu olacağı bir ortam yaratıp, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak çalışanlarına kurumsal aidiyet duygusunu kazandırmaktadır. Bu sayede çalışanlarını etkin bir kaynak olarak organize edip kuruluşa katma değer sağlamayı hedeflemektedir.

Kızılay'da çalışmak için gerekli bilgileri, iş ilanlarını görmek ve iş başvurularını yapmak için kariyer sitemiz kizilaykariyer.com 'u kullanabilirsiniz.

“İş Başvuruları sadece www.kizilaykariyer.com adresinden bireysel olarak yapılmaktadır. Bunun dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.”

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.06.2018 17:02
Anahtar Kelimeler:
Kpss şartıKpss şartı Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım Bakanı Fakıbaba: Vatandaş Hizmet Yapabilecek Siyasetçi İstiyor
Tarım Bakanı Fakıbaba: Vatandaş Hizmet Yapabilecek Siyasetçi İstiyor
Tezcan : 1 Yıl İçerisinde 180 Bin Atama Yapacağız
Tezcan : 1 Yıl İçerisinde 180 Bin Atama Yapacağız
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Para ile Beni Korkutabileceğinizi mi Sanıyorsunuz?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Para ile Beni Korkutabileceğinizi mi Sanıyorsunuz?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim