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KPSS davasında tahliye edilen Gülen'in yeğeni tekrar tutuklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının çalınmasıyla ilgili görülen ana dava çerçevesinde tahliye edilen 12 kişiden, aralarında FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni ile Mehmet Baransu'nun kardeşinin de bulunduğu 5 kişi, savcılığın yaptığı itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

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KPSS davasında tahliye edilen Gülen'in yeğeni tekrar tutuklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının çalınmasıyla ilgili görülen ana dava çerçevesinde tahliye edilen 12 kişiden, aralarında FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni ile Mehmet Baransu'nun kardeşinin de bulunduğu 5 kişi, savcılığın yaptığı itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

26 Ekim 2018 Cuma 21:52
KPSS davasında tahliye edilen Gülen'in yeğeni tekrar tutuklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının çalınmasıyla ilgili görülen ana dava çerçevesinde tahliye edilen 12 kişiden, aralarında FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni ile Mehmet Baransu'nun kardeşinin de bulunduğu 5 kişi, savcılığın yaptığı itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Ankara ikinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 91 sanıklı '2010 KPSS' ana davasında, bugün arar kararını açıklayan mahkeme, 12 kişiyi tutuksuz yargılamak üzere tahliye etti. Tahliye kararından sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye edilen 12 kişiden, aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen, Mehmet Baransu'nun kardeşi Yalçın Baransu ile Fatih Hayal, Önder Kavaklıoğlu ve Özcan Solmaz'ın tahliyelerine jet hızıyla itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Muhammet Sait Gülen, Yalçın Baransu, Fatih Hayal, Önder Kavaklıoğlu ve Özcan Solmaz hakkında yeniden tutuklama kararı verdi. Karar sonrası 5 sanık tekrar tutuklandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 26.10.2018 21:58
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