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KPSS 2018 3 Karayolları Genel Müdürlüğü Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM KPSS 2018 3 yerleştirme sonuçları duyurusunu yayımladı.

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KPSS 2018 3 Karayolları Genel Müdürlüğü Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM KPSS 2018 3 yerleştirme sonuçları duyurusunu yayımladı.

22 Nisan 2018 Pazar 12:57
KPSS 2018 3 Karayolları Genel Müdürlüğü Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

KPSS 2018 3 KGM Sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları ile ilgili beklenen duyuru az önce ÖSYM'den geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi sitesinden az önce yapılan duyuruda 13.00 itibariyle adayların sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekleri belirtildi.

ÖSYM duyurusunda "KPSS 2018/3 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Nisan 2018 tarihinde saat 13:00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer aldı.

Sonuçlar için TIKLAYIN.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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KarayollarıKarayolları Genel Müdürlüğü
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