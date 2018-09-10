Korkutan Deprem!

Muğla Gökova Körfezi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bodrum'un kıyıya yakın kesimleri ile Milas ve Marmaris'ten de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken bölge halkı kısa süreli panik yaşadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilere göre, bugün saat 18.07'de, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.3 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Bodrum'un kıyıya yakın kesimleri ile Milas ve Marmaris ilçelerinden de hissesildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kaynaklar; DHA

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