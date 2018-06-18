Korkunç Olay! Beton Mikseri Çay Bahçesine Devrildi! 1 Ölü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde beton mikseri karşı yoldan gelen bir otomobile yol vermek isteyince devrildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sürmene ilçesine bağlı Oylum mahallesinde öğle saatlerinde meydana gelen kazaya dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Elde edilen bilgilere göre 53 yaşındaki Hüseyin Akbayrak yönetimindeki beton mikseri karşısına çıkan bir otomobile yol vermek istedi. Sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu çay bahçesine devrilen beton mikserini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla mikserin içinde sıkıştığı belirlenen sürücü ve yanındaki Mehmet Akbayrak bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaralı Mehmet Akbayrak olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahele sonrasında ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazaya dair soruşturma sürüyor.

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