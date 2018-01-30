Korkunç Kazada Can Pazarı Yaşandı: Çok Sayıda Ölü Var !

Son dakika haberi Van'dan geldi. Alınan son bilgiler egöre Van'ın Gürpınar İlçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi.
Bugün sabah saat 08.00 sularında Van-Başkale karayolunun 70'inci kilometresinde meydana gelen feci trafk kazasında, henüz sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen minibüs ile kamyonun çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen feci kaza sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Yaşanan feci kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılara, bölgede hazır bulunan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardındna yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kpsscafe.com.tr | Ankara