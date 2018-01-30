Korkunç Kazada Can Pazarı Yaşandı: Çok Sayıda Ölü Var !

Son dakika haberi: Van'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Bir minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu yaşanan feci kaza sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.